Нацбанк підвищив облікову ставку до 7,5%: як це вплине на інфляцію

Джерело:Національний банк України
Національний банк України 16 квітня 2021 року підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%, про ще повідомила пресслужба установи. Таким чином НБУ продовжив цикл підвищення ставки, що розпочав у березні поточного року.
Під час пресбрифінгу Голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про те, що правління Нацбанку прийняло рішення підняти облікову ставку на 1 процентний пунктир до 7,5% річних.
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Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року,
– наголосив Шевченко.
Зверніть увагу, що НБУ 5 березня 2021 року вже підіймав облікову ставку вперше з квітня 2019 року. У березні Нацбанк підняв ставку з 6% до 6,5%
Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року, оскільки, з огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для приведення інфляції до мети 5% в першому півріччі 2022 року.
Перед прийняттям Нацбанком рішення банкіри деяких банків висловили свої прогнози, зокрема, зазначивши, що НБУ може підняти ставку більше прогнозованої. Очікувалось, що підняття відбудеться на рівні 7%. Проте, напередодні начальник аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов прогнозував підвищення ставки на 100 базисних пунктирів – до 7,5% річних.
Значну роль в недавньому прискоренні інфляції відіграють екзогенні та регуляторні фактори, що істотно обмежує потенціал управління інфляцією за допомогою облікової ставки,
– наголошує Блінов.
У зв'язку з цим найбільш ймовірно, що монетарна реакція на інфляцію буде залишатися стриманою, і "канонічний" підхід придушення інфляції позитивною реальною ставкою так і не буде застосований, вважає банкір.
А директор департаменту стратегічного управління банку "Південний" Дмитро Чічкаленко допустив, що підвищення облікової ставки можливе й до 8% до кінця року.
Хоча зростання інфляції й було передбачуваним, проте темпи виявилися вищими, ніж очікувала більшість учасників ринку,
– відзначає Чічкаленко.
Банкір вважає, що при таких умовах для стримування підвищення інфляційних очікувань НБУ буде більш рішуче підвищувати ставку.