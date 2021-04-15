Національний банк України 16 квітня 2021 року підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%, про ще повідомила пресслужба установи. Таким чином НБУ продовжив цикл підвищення ставки, що розпочав у березні поточного року.

Підняття облікової ставки

Під час пресбрифінгу Голова НБУ Кирило Шевченко повідомив про те, що правління Нацбанку прийняло рішення підняти облікову ставку на 1 процентний пунктир до 7,5% річних.

Читайте також Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування: що означає рішення уряду

Цей крок спрямований на поступове сповільнення інфляції в другому півріччі 2021 року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року,

– наголосив Шевченко.

Зверніть увагу, що НБУ 5 березня 2021 року вже підіймав облікову ставку вперше з квітня 2019 року. У березні Нацбанк підняв ставку з 6% до 6,5%

Що таке облікова ставка Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Прогноз НБУ

Прогноз НБУ передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця року, оскільки, з огляду на поточну інфляційну динаміку, цього має бути достатньо для приведення інфляції до мети 5% в першому півріччі 2022 року.

Думки експертів

Перед прийняттям Нацбанком рішення банкіри деяких банків висловили свої прогнози, зокрема, зазначивши, що НБУ може підняти ставку більше прогнозованої. Очікувалось, що підняття відбудеться на рівні 7%. Проте, напередодні начальник аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов прогнозував підвищення ставки на 100 базисних пунктирів – до 7,5% річних.

Значну роль в недавньому прискоренні інфляції відіграють екзогенні та регуляторні фактори, що істотно обмежує потенціал управління інфляцією за допомогою облікової ставки,

– наголошує Блінов.

У зв'язку з цим найбільш ймовірно, що монетарна реакція на інфляцію буде залишатися стриманою, і "канонічний" підхід придушення інфляції позитивною реальною ставкою так і не буде застосований, вважає банкір.

А директор департаменту стратегічного управління банку "Південний" Дмитро Чічкаленко допустив, що підвищення облікової ставки можливе й до 8% до кінця року.

Хоча зростання інфляції й було передбачуваним, проте темпи виявилися вищими, ніж очікувала більшість учасників ринку,

– відзначає Чічкаленко.

Банкір вважає, що при таких умовах для стримування підвищення інфляційних очікувань НБУ буде більш рішуче підвищувати ставку.