Про це розповів глава Національного банку України Кирило Шевченко. За його словами, різниця між офіційним та курсом на чорному ринку вже не така значна, як це було на початку війни.

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Через невелику різницю між такими курсами Нацбанк готовий послаблювати певні обмеження. Хоча часткові послаблення вже були – розширення переліку транскордонних переказів для волонтерів та зменшення термінів розрахунку за експортно-імпортними операціями.

За його словами, вводити обмеження легко. А-от знімати їх потрібно поступово.

Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій, – зазначив він.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії Нацбанк обмежив зняття готівки до 100 тисяч гривень на день та зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар.

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