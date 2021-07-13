Нацбанк дозволить бізнесу купувати валюту без обмежень

Національний банк планує найближчим часом зняти обмеження на покупку бізнесом іноземної валюти без зобов'язань. Регулятор переконаний, що таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж лібералізаційні заходи.

Заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю виданню заявив, що регулятор готовий рухатися далі на шляху до валютної лібералізації.

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Бізнесу дозволять купувати валюту без обмежень

Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується покупки іноземної валюти під зобов'язання,

– зазначив Гелетій.

За його словами, команда регулятора переконана, що таке рішення буде мати більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.

"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться", – уточнив заступник глави НБУ. Він додав, що відповідне рішення центральний банк схвалить вже найближчим часом.

У фінансові й сфері почала діяти низка послаблень