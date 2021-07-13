Заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю виданню заявив, що регулятор готовий рухатися далі на шляху до валютної лібералізації.

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Бізнесу дозволять купувати валюту без обмежень

Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується покупки іноземної валюти під зобов'язання,

– зазначив Гелетій.

За його словами, команда регулятора переконана, що таке рішення буде мати більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.

"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться", – уточнив заступник глави НБУ. Він додав, що відповідне рішення центральний банк схвалить вже найближчим часом.

У фінансові й сфері почала діяти низка послаблень