Заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю виданню заявив, що регулятор готовий рухатися далі на шляху до валютної лібералізації.
Читайте також Прогноз курсу долара на тиждень: як рішення МВФ вплине на гривню
Бізнесу дозволять купувати валюту без обмежень
Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується покупки іноземної валюти під зобов'язання,
– зазначив Гелетій.
За його словами, команда регулятора переконана, що таке рішення буде мати більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.
"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно станеться", – уточнив заступник глави НБУ. Він додав, що відповідне рішення центральний банк схвалить вже найближчим часом.
У фінансові й сфері почала діяти низка послаблень
- З 30 червня в Україні почала діяти низка послаблень у фінансовій сфері у межах валютної лібералізації.
- Зокрема, уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові гроші в гривні через платіжні пристрої з використанням електронного платіжного засобу.