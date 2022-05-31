В наступному пакеті санкцій ЄС не буде газового ембарго

ЄС частково схвалив нафтове ембарго на російську нафту після місяця обговорень. Але газове ембарго поки навіть не готові обговорювати.

Про це заявив канцлер Австрії Карл Негаммер. За його словами, у сьомому пакеті санкцій проти Росії не буде газового ембарго.

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Вчора було чітко зрозуміло, і сьогодні я знову скажу: газове ембарго не буде темою. Олаф Шольц також чітко заявив про це,

– сказав австрійський канцлер.

Чому Європа не готова відмовитися від газу

Карл Негаммер пояснив, що від нафти значно простіше відмовитися, тому що її можна замінити. З газом – все складніше. Тому Європа поки не може від нього відмовитися, бо йдеться про безпеку постачання.

Також Негаммер відзначив, що нафтове ембарго є болючим для країн ЄС. "Але треба бути реалістами. Біль, який ми переживаємо, ніщо порівняно з тим, що переживає український народ", – наголосив політик.



Скільки ЄС платить Росії за газ / Інфографіка 24 каналу

ЄС прийняв нафтове ембарго

Нагадаємо, що Євросоюз нарешті схвалив шостий пакет санкцій проти Росії, який включає нафтове ембарго. Дискусія щодо цього кроку точилися понад місяць. Але нафтове ембарго схвалили таки не в повному вигляді: ЄС не постачатиме нафту морськими шляхами, але будуть тимчасові винятки для трубопровідної нафти.

За словами голови Європейської Ради, санкції зачеплять одразу 75% російського імпорту нафти до Європи, а до кінця року – 90%.

Як Росія сама накладає ембарго на свій газ

Росія захотіла, щоб їй з 1 квітня платили за газ рублями, хоч контракти й передбачали оплату в євро.

Багато європейських компаній відмовилися це робити.

Через це Росія сама почала відключати деякі країни від газу. Зокрема, вже відключили Польщу, Болгарію, Фінляндію та Нідерланди.

Низка європейських компаній все ж піддалася російському шантажу та відкрила рахунки в рублях.

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