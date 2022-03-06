Наступного тижня українці, які через війну не працюють, отримають 6 500 гривень

Наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. Наймані працівники та ФОПи, які через війну не мають змоги працювати, отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через застосунок Дія.

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Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив домівки, роботу, заощадження. Але залишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає,

– написав Шмигаль.

Незабаром всі деталі, щодо того, як оформити допомогу, повідомлять у Міністерстві цифрової трансформації.

Всі повинні працювати

Прем'єр закликав всіх українців працювати заради нашої перемоги. Він подякував тим, хто в той чи інший спосіб допомагає армії та людям, які потерпіли через війну. Але разом з тим Шмигаль закликав відновлювати виробництво там, де це можливо.

Економіка переходить на "військові рейки"

Ведуться переговори з усіма міжнародними організаціями та країнами про фінансову допомогу. Зокрема, Європейський інвестиційний банк надасть Україні 639 мільйонів євро.

Мінфін провів перший випуск військових облігацій. На підході другий.

Створюються фонди, кошти з яких спрямовуватимуться на відновлення України.

Україна розпочала розміщувати державне замовлення на підприємствах задля забезпечення найкритичніших потреб – зброї, продуктів, ліків, палива тощо.

Уряд обмежив експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виготовляються.

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