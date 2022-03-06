Наступного тижня українці, які через війну не працюють, отримають 6 500 гривень
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. Наймані працівники та ФОПи, які через війну не мають змоги працювати, отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через застосунок Дія.
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Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив домівки, роботу, заощадження. Але залишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає,
– написав Шмигаль.
Незабаром всі деталі, щодо того, як оформити допомогу, повідомлять у Міністерстві цифрової трансформації.
Всі повинні працювати
Прем'єр закликав всіх українців працювати заради нашої перемоги. Він подякував тим, хто в той чи інший спосіб допомагає армії та людям, які потерпіли через війну. Але разом з тим Шмигаль закликав відновлювати виробництво там, де це можливо.
Економіка переходить на "військові рейки"
- Ведуться переговори з усіма міжнародними організаціями та країнами про фінансову допомогу. Зокрема, Європейський інвестиційний банк надасть Україні 639 мільйонів євро.
- Мінфін провів перший випуск військових облігацій. На підході другий.
- Створюються фонди, кошти з яких спрямовуватимуться на відновлення України.
- Україна розпочала розміщувати державне замовлення на підприємствах задля забезпечення найкритичніших потреб – зброї, продуктів, ліків, палива тощо.
- Уряд обмежив експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виготовляються.
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