Вітренко залишиться: ЗМІ кажуть, що майже все управління "Нафтогазу" можуть звільнити

Найближчим часом Кабінет міністрів може звільнити практично все правління НАК "Нафтогаз України". Залишитися на своїй посаді вдасться лише Юрію Вітренку.

Нині український уряд виконує функції наглядової ради НАК. Оскільки вона не може діяти через відсутність кворуму після відставки трьох її членів.

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Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи (22 вересня – 24 канал),

– пише видання.

Що відомо про звільнення

Відтак, звільнити можуть:

фінансового директора Пітера ван Дріла;

директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави "Нафтогазу".

Окрім цього, у відставку можуть піти перший заступник голови правління Сергій Перелома та директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

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