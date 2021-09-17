Нині український уряд виконує функції наглядової ради НАК. Оскільки вона не може діяти через відсутність кворуму після відставки трьох її членів.

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Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи (22 вересня – 24 канал),

– пише видання.

Що відомо про звільнення

Відтак, звільнити можуть:

фінансового директора Пітера ван Дріла;

директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави "Нафтогазу".

Окрім цього, у відставку можуть піти перший заступник голови правління Сергій Перелома та директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

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