Нині український уряд виконує функції наглядової ради НАК. Оскільки вона не може діяти через відсутність кворуму після відставки трьох її членів.
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Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи (22 вересня – 24 канал),
– пише видання.
Що відомо про звільнення
Відтак, звільнити можуть:
- фінансового директора Пітера ван Дріла;
- директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера.
Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави "Нафтогазу".
Окрім цього, у відставку можуть піти перший заступник голови правління Сергій Перелома та директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.
Попередні зміни у Нафтогазі
- Раніше Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу" та призначив на неї Юрія Вітренка.
- Окрім цього, уряд припинив повноваження незалежних членів наглядової ради компанії, представників держави у ній.