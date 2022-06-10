Наступний врожай в Україні може скоротитися аж на 40%, – Мінагрополітики
Джерело:CNN
В Україні в 2023 році може значно скоротитись урожай. Зокрема через те, що наша держава цього року втратила значну частку територій для посівів.
Відповідну інформацію пресі розповіли в Мінагрополітики. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
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В Україні може зменшитись кількість врожаю
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що наступного року урожай в Україні може скоротитися на 40%. Зокрема через те, що Росія напала на Україну.
Ми втратили 25% орних земель. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 мільйонів тонн менше, на 35 – 40% менше, майже на половину врожаю минулого року,
– розповів Висоцький.
Окрім того, заступник міністра додав, що Росія вже вкрала орієнтовно 500 тисяч тонн зерна з територій, які тимчасово окупувала.
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Крадіжка та блокування українського зерна: основне
- Очільник російського МЗС Сергій Лавров нахамив українському журналісту, який запитав про те, що росіяни займаються грабунком на Українській землі. Лавров брехливо випарив: "У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити Схід України від тиску "неонацистського" режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення".
- 3 червня Міністерства аграрної політики та продовольства України зафіксувало, що росіяни вже вкрали 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів з моменту військового вторгнення. Зокрема тільки в Сирію Кремль вже вивіз 100 тисяч тонн пшениці, тобто орієнтовно на понад 40 мільйонів доларів.
- Окрім того, Володимир Путін заявив, на скільки Росія хоче збільшити експорт зерна. Зокрема він сказав, що мовиться про збільшення з 37 до 50 мільйонів тонн. Ймовірно, ці показники збільшать саме внаслідок крадіжок зерна з України.
- Також українське зерно залишається заблокованим у наших портах. Щодо деблокади Туреччина та Росія проводила перемовини. Проте Україну не запросили. Натомість в нашому Офісі Президента оприлюднили власне бачення щодо деблокади портів. Зокрема – необхідні гарантії безпеки у Чорному морі й Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією для союзників.
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