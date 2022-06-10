Відповідну інформацію пресі розповіли в Мінагрополітики. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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В Україні може зменшитись кількість врожаю

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що наступного року урожай в Україні може скоротитися на 40%. Зокрема через те, що Росія напала на Україну.

Ми втратили 25% орних земель. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 мільйонів тонн менше, на 35 – 40% менше, майже на половину врожаю минулого року,

– розповів Висоцький.

Окрім того, заступник міністра додав, що Росія вже вкрала орієнтовно 500 тисяч тонн зерна з територій, які тимчасово окупувала.

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Крадіжка та блокування українського зерна: основне

Очільник російського МЗС Сергій Лавров нахамив українському журналісту, який запитав про те, що росіяни займаються грабунком на Українській землі. Лавров брехливо випарив: "У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити Схід України від тиску "неонацистського" режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення".

3 червня Міністерства аграрної політики та продовольства України зафіксувало, що росіяни вже вкрали 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів з моменту військового вторгнення. Зокрема тільки в Сирію Кремль вже вивіз 100 тисяч тонн пшениці, тобто орієнтовно на понад 40 мільйонів доларів.

Окрім того, Володимир Путін заявив, на скільки Росія хоче збільшити експорт зерна. Зокрема він сказав, що мовиться про збільшення з 37 до 50 мільйонів тонн. Ймовірно, ці показники збільшать саме внаслідок крадіжок зерна з України.

Також українське зерно залишається заблокованим у наших портах. Щодо деблокади Туреччина та Росія проводила перемовини. Проте Україну не запросили. Натомість в нашому Офісі Президента оприлюднили власне бачення щодо деблокади портів. Зокрема – необхідні гарантії безпеки у Чорному морі й Туреччина може стати посередником у діалозі з Росією для союзників.

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