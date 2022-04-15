Наступні півроку діятиме сталий тариф на електроенергію для 80% населення, – Зеленський

Володимир Зеленський ввечері 15 квітня вчергове звернувся до українців. Президент, зокрема, повідомив, що щонайменше наступні півроку продовжить свою дію сталий тариф на електроенергію.

Йдеться про тариф для населення, яке споживає менше, ніж 250 кіловатів на місяць. 24 канал передає деталі.

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Тариф на електроенергію

Зеленський зазначив, що щонайменше наступні 6 місяців діятиме тариф на електроенергію у розмірі 1 гривня 44 копійки за один кіловат.

(Тариф – ред. 24 канал) для тих, хто споживає менше, ніж 250 кіловатів,

– пояснив президент.

До слова, лідер нашої держави додав, що людей, які споживають не більше, ніж 250 кіловатів електроенергії на місяць – 80% від усього населення України.

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