Йдеться про тариф для населення, яке споживає менше, ніж 250 кіловатів на місяць. 24 канал передає деталі.

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Тариф на електроенергію

Зеленський зазначив, що щонайменше наступні 6 місяців діятиме тариф на електроенергію у розмірі 1 гривня 44 копійки за один кіловат.

(Тариф – ред. 24 канал) для тих, хто споживає менше, ніж 250 кіловатів,

– пояснив президент.

До слова, лідер нашої держави додав, що людей, які споживають не більше, ніж 250 кіловатів електроенергії на місяць – 80% від усього населення України.

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