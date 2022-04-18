Журналісти 24 каналу підрахували вартість продуктового кошика на основі даних Держстату за березень. Туди увійшли крупи, хліб, овочі, фрукти, м'ясо, риба, молочні вироби тощо.

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Де в Україні найдорожчі продукти

Найдорожчими виявилися продукти у Херсонські області, частину якої російські військові окупували ще на початку повномасштабної війни. Продуктовий кошик там обійшовся у 2 339 гривень. Для порівняння у всіх областях Західної України ціна продуктового кошика навіть не дотягнула до рівня в 1 700 гривень.

У Донецькій області довелося б заплатити за такий продуктовий кошик 1 909 гривень. Майже стільки ж коштували продукти в Київській та Сумській областях, на яких теж велися бойові дії – 1 874 та 1 864 гривні відповідно. А от у Києві такий продуктовий кошик коштував 2 тисяч гривень.

Вищі, ніж у Західній та Центральній Україні, ціни у Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. А по трьох областях – Чернігівській, Харківській та Луганській – Держстат не надав інформації.

Ціни ростуть

Серед продуктів у березні найбільше подорожчала цибуля – до 19,4 гривні за кілограм, що на 33,8% більше.

Морква подорожчала на 27,3%. Кілограм можна придбати за 20,1 гривні.

Ціна буряка зросла на 24,8% – до 21,91 гривні за кілограм.

Кілограм картоплі минулого місяця коштував 11,7 гривні – на 22,6% більше.

Гречка зросла в ціні на 11,4% до 54,2 гривні за кілограм.

Свинина подорожчала на 5,7%. Тепер її кілограм обійдеться в 130,6 гривні. А кілограм сала виріс в ціні на 8,5% – до 116,4 гривні.

Кілограм замороженої риби в середньому у березні коштував 114,5 гривні, що на 8,2% більше.



Як зросли ціни у березні / Інфографіка 24 каналу

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