Наслідки санкцій: Білорусь змушена інвестувати мільярди доларів в імпортозамінні проєкти

Міністр економіки Білорусі Олександр Черв'яков поскаржився журналістам на вплив західних санкцій. За його словами, вони спричинили потребу реалізовувати імпортозамінні проєкти.

Загалом у Білорусі запропонували вже майже 170 таких проєктів. Їхня загальна сума становить приблизно 13 мільярдів білоруських рублів, або ж 5,1 мільярда доларів.

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Як зауважив Черв'яков, з усього списку обрали лише 47 проєктів. Вон є "найбільш значними" для Білорусі.

З цього пулу проєктів ми вибрали найбільш значних 47 (проєктів – 24 канал) з обсягом інвестицій майже 8 мільярдів білоруських рублів (приблизно 3,1 мільярда доларів – 24 канал). Ці 47 проєктів дозволять нам створити продукції більш ніж на 9 мільярдів доларів імпортозаміщення,

– сказав Черв'яков.

За його словами, на засіданні президії розглядатимуться пропозиції, заходи, які дозволять активніше розвивати імпортозаміщення та стимулювати до цього процесу підприємства. Міністр назвав кілька запропонованих напрямів, серед них:

збільшення локалізації,

розвиток технологічних ланцюжків,

перероблення місцевих сировинних ресурсів,

залучення малого та середнього бізнесу.

Причина масштабного імпортозаміщення

Білоруський міністр пояснив, що у 2021 році Білорусь постала перед безпрецедентним викликом – це і пандемія, і санкції.

У цих умовах, коли нам забороняють вільно торгувати на ринках, примусово розривають зв'язки, ми повинні шукати ті заходи, які дозволяють знівелювати витрати. У цих умовах імпортозаміщення як інструмент протидії санкціям набуває особливого значення,

– наголосив Черв'яков.

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