Наскільки Європа залежна від російської нафти: детальна інфографіка

Російський експорт на половину складається з енергоресурсів. Якщо ввести ембарго, економіці країни-агресорки настане кінець. Про те, скільки нафти купує ЄС в Росії та хто це робить найбільше, читайте в матеріалі 24 каналу.

Скільки ЄС платить Росії за нафту

У Європу надходить половина всієї російської нафти та нафтопродуктів. Це 2,2 мільйона барелів на день сирої нафти та ще 1,2 мільйона барелів на день нафтопродуктів.

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Своєю чергою Росія є найбільшим постачальником нафти в Європі, забезпечуючи трохи більш ніж чверть імпорту у 2020 році, за даними Євростату. І найбільше нафти країна-агресорка постачає Нідерландам, Німеччині та Польщі, за даними Міжнародного енергетичного агенства.

Так, у листопаді 2021 року Польща імпортувала 509 тисяч барелів на добу з Росії (це 58% всього нафтового імпорту Польщі).

імпортувала 509 тисяч барелів на добу з Росії (це 58% всього нафтового імпорту Польщі). Нідерланди імпортували 748 тисяч барелів на добу (23% загального обсягу).

імпортували 748 тисяч барелів на добу (23% загального обсягу). А Німеччина – 835 тисяч барелів на добу, що склало 30% імпорту.

Німеччина та Польща розташовані на північному шляху нафтопроводу “Дружба”, основного транзитного маршруту для експорту російської нафти до Європи.

Найзалежніші країни Європи

Литва – 83% імпорту нафти припадає на Росію;

Фінляндія – 80%;

Словаччина – 74%

Польща – 58%;

Угорщина – 43%.

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Чому необхідне нафтове ембарго

Понад половину (53%) російського експорту у 2021 році забезпечили саме енергоресурси. Без них російська економіка мало чого варта. А оскільки Європа є основним споживачем російських енергоресурсів, її відмова від них стане серйозним ударом по країні-агресорці.

На нафтовому ембарго наполягають українські дипломати. Зокрема, часто порушує це питання і президент Володимир Зеленський. У нещодавньому зверненні він закликав Європу вдатися до нафтового та газового ембарго, інакше Росія відчує безкарність за свої злочини.

У березні Росія вже недоотримала 302 мільярди рублів (4 мільярди доларів) від продажу нафти та газу через санкції. Але цієї суми недостатньо. Щобільше, за прогнозами Bloomberg, Росія може отримати у 2022 році значно вищі доходи від продажу енергоресурсів, ніж отримала торік – 320,7 мільярда доларів проти 235,6 мільярда доларів.

Такі високі надходження від нафти й газу дозволяють Росії нівелювати ефект від інших санкцій Заходу. Тож нафтове ембарго – критична санкція, яка необхідна для припинення фінансування військової машини Росії.

США вже заборонили імпорт російської нафти . А на цей ринок в Росії припадало 10% імпорту.

Радник керівника Офісу Президента розповів, що за перші 40 днів повномасштабної війни проти України країна-агресорка отримала від Європи 37 мільярдів євро за енергоносії.

Такий, на жаль, обсяг участі європейських партнерів у співфінансуванні війни,

– прокоментував Подоляк.

Чи готова Європа до нафтового ембарго

Якщо на початку повномасштабної війни це питання навіть не обговорювали в Європі, то кожен новий злочин Росії в Україні підштовхує ЄС до цього рішення:

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Франція готова "йти далі" і заборонити імпорт російської нафти.

Європарламент більшістю голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафту, газ, вугілля та ядерне паливо.

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки під час візиту в Київ запевнив, що ЄС чує прохання України та буде робити все можливе, щоб відмовитися від російських нафти та газу. Передусім від нафти, оскільки це зробити простіше.

Але не всі у Європі одностайно підтримують Україну. Так, Угорщина не те що не хоче відмовлятися від російської нафти, а навіть готова платити за неї рублями.

Альтернатива нафтовому ембарго

Якщо ЄС відмовиться від російських енергоносіїв, то Росія спробує переорієнтуватися на Азію, в основному на Китай та Індію. Але це буде непросто через транспортні обмеження, наявні контракти у цих країн, а ще страх підпасти від санкції Заходу через співпрацю з країною-агресоркою.

В Україні бачать зволікання Заходу, тому пропонують альтернативу до нафтового ембарго як тимчасове рішення. Президент Володимир Зеленський у своєму виступі перед парламентом Фінляндії закликав ЄС для початку зупинити платежі за російську нафту.

Якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, не готова вона, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту до Росії,

– закликав президент.

Гроші за нафту можна накопичувати на спеціальних рахунках, до яких Росія не матиме доступу, доки веде війну проти України.

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