Наскільки впаде ВВП Росії: прогноз ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на рівні 10%, а у 2023 році прогнозує нульову динаміку.

ВВП Росії

Нова оцінка ЄБРР кардинально відрізняється від попередніх прогнозів – у листопаді 2021 року – банк прогнозував ріст російської економіки на 3% у 2022 році.

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ЄБРР одним з перших оприлюднив прогноз для російської економіки з моменту початку війни РФ проти України і введення санкцій, які зробили колишні оцінки неактуальними. На початку березня свій прогноз (-7%) опублікувало рейтингове агентство Moody's, а ЦБ РФ навів знеособлений консенсус-прогноз аналітиків (-8%).

ВВП України

Падіння ВВП України, згідно з прогнозами ЄБРР, у 2022 році може становити 20% (у листопаді 2021 року прогнозувалося зростання української економіки у 2022 р. на 3,5%). При цьому ЄБРР очікує на значний ріст економки України у 2023 році – відразу на 23%.

ВВП Білорусі

ВВП Білорусі, за прогнозом ЄБРР, у 2022 році знизиться на 3% (у листопаді 2021 року ЄБРР прогнозував ріст білоруської економіки у 2022 році на 0,2%), у 2023 році очікується нульова динаміка економіки.

Нові прогнози засновані на низці припущень про події у найближчі місяці і, отже, мають високий рівень невизначеності,

– зазначають у ЄБРР.

Прогнози ЄБРР

Припинення вогню відбудеться протягом декількох місяців, незабаром після цього почнуться великі відновлювальні роботи в Україні, які призведуть ВВП України до кінця 2023 року до рівня, близького, але все ще нижчого за довоєнний рівень.

Очікується, що санкції щодо Росії збережуться в найближчому майбутньому, прирікаючи російську економіку на стагнацію у 2023 році (після різкого падіння ВВП у 2022 році) з негативними наслідками для низки сусідніх країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.