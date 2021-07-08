Гібридні автомобілі заощаджують суттєві суми своєму власнику. Розглянемо це на прикладі одного з найбільш прогресивних авто на українському ринку Hyundai TUCSON Hybrid.

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Конструкція автомобіля з гібридним приводом передбачає дві силові установки. Наприклад, у Hyundai TUCSON Hybrid встановлено бензиновий 1,6-літровий двигун T-GDI Smartstream та електродвигун на 44,2 кВт, який забезпечує миттєвий крутний момент 265 Нм.

Окрім технічних інновацій, Hyundai TUCSON Hybrid вражає зовнішнім виглядом / Фото 24 каналу

В залежності від дорожніх умов гібридна силова установка може працювати у кількох режимах:

EV – рух виключно на електричці. Зазвичай старт TUCSON Hybrid, рух на невеликій швидкості та рівномірний нешвидке пересування проходить без вмикання ДВЗ. Відповідно, пальне не використовується, тобто витрат на нього – нуль. Водій може самостійно перевести авто в режим електромобіля, якщо акумулятор достатньо заряджений.

Hybrid – в цьому режимі автомобіль використовується найчастіше. Електроніка самостійно вирішує, який з двигунів використовувати і яка потужність зараз необхідна. Якщо водію потрібне миттєве прискорення, вмикається два двигуни одночасно.

Використання рекуперації – система гальмування заряджає акумулятор, використовуючи електродвигун для уповільнення автомобіля. Тоді енергія, що зберігається в акумуляторі, живить електродвигун для допомоги при розгоні, їзді вгору та на низькій швидкості.

В залежності від режимів руху електроенергія в гібрида передається на акумулятор чи від нього / Фото Hyundai

Звичайний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння витрачає багато пального під час пікових навантажень, постійних розгонів та під час стоянки у заторах. У всіх цих ситуаціях гібрид використовує ще й електричний двигун, що суттєво зменшує витрату пального. Так, середня витрата бензину у Hyundai TUCSON Hybrid в місті становить 4,3 – 5,3 літри, а на трасі 4,6 – 5,0 л. Бензинові моделі споживають у місті вдвічі більше пального.

Вартість технічного обслуговування гібридного автомобіля практично не відрізняється від бензинового, адже гібридна система майже не потребує розхідних матеріалів. Єдина відмінність – вона має власну охолоджуючу систему, в якій вперше треба замінити антифриз аж через 6 років експлуатації (або 90 000 км). До речі, це звичайний антифриз, який заливається і у радіатор бензинового мотору.

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Серед відмінностей запчастин на гібрид від бензинового двигуна – інший ремінь приводних агрегатів з роликом, який треба міняти раз у 45 тисяч км. Ці додаткові позиції збільшують вартість ТО за 120 000 км у гібрида всього на 10% від ціни обслуговування аналогічної бензинової моделі. За рахунок економії пального ця незначна різниця перекривається повністю.

Регламент техобслуговування для бензинового авто майже не відрізняється від гібридного / Фото Hyundai

Звичайно, нове гібридне авто дещо дорожче за аналогічне бензинове. Однак гібрид забезпечує набагато кращу динаміку – наприклад, Hyundai TUCSON Hybrid до сотні розганяється за 8 секунд. Зазвичай за більш динамічні автомобілі покупці розплачуються не лише вищою ціною, але й більшою витратою пального. У випадку з гібридом – навпаки, власник щодня економить на пальному, хоч і їздить на дуже динамічному авто.

Окрім того, на вторинному ринку дуже ціняться гібридні авто, тому вони значно дорожчі за бензинові. Таким чином, вкладені кошти власник частково поверне собі при перепродажу.

Популярність гібридних авто в України останнім часом суттєво зростає / Фото Hyundai

Висновок

Гібридний автомобіль витрачає вдвічі менше пального, що суттєво економить бюджет власнику. Окрім того, в нього краща динаміка, а витрати на техобслуговуванні майже аналогічні. А переплату за гібридну установку при купівлі можна компенсувати не лише щоденною економією, а кращою ціною при перепродажу.