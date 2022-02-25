Наша економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту", – Шмигаль
Українська економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту, все для перемоги". Прем'єр закликав громадян робити те саме: вступати до лав ЗСУ, тероборони чи допомагати в інший спосіб.
Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу, передає 24 канал.
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Ми прийняли низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану,
– наголосив Шмигаль.
- Держказначейство спільно з Мінфіном перерозподілить кошти, щоб фінансувати посилення оборони;
- уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення до 400 мільярдів гривень шляхом випуску військових облігацій;
- через воєнний стан запровадили додаткові види грошового забезпечення військовим;
- Україна вводить тимчасове зупинення експорту препаратів кров;
- Шмигаль звернвуся до міжнародних партнерів, зокрема проситимуть про нафтове ембарго.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Брифінг Дениса Шмигаля: дивіться відео