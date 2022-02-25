Наша економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту", – Шмигаль

25 лютого 2022 , 19:15
Читать новость на русском

Українська економіка переорієнтовується у формат роботи "все для фронту, все для перемоги". Прем'єр закликав громадян робити те саме: вступати до лав ЗСУ, тероборони чи допомагати в інший спосіб.

Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ми прийняли низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану,
– наголосив Шмигаль.

  • Держказначейство спільно з Мінфіном перерозподілить кошти, щоб фінансувати посилення оборони;
  • уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення до 400 мільярдів гривень шляхом випуску військових облігацій;
  • через воєнний стан запровадили додаткові види грошового забезпечення військовим;
  • Україна вводить тимчасове зупинення експорту препаратів кров;
  • Шмигаль звернвуся до міжнародних партнерів, зокрема проситимуть про нафтове ембарго.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Брифінг Дениса Шмигаля: дивіться відео

 

Автор: Юлія Поскробок