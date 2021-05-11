У нас попереду 2 транші МВФ, – Шмигаль розповів про результати роботи уряду

Міжнародний валютний фонд пообіцяв виділити Україні гроші, якщо влада ухвалить певні закопроєкти та реформи. Український уряд прийняв майже всі необхідні для траншу рішення.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що перемовини з МВФ проводять майже кожного тижня.

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Чи буде нова програма

Шмигаль запевнив, що наразі влада не починала перемовини з МВФ щодо нової програми.

У нас поки що триває чинна програма, фактично у нас попереду 2 транші. Щодо всіх законодавчих питань – ми показали поступ і просунулися вперед,

– пояснив прем'єр-міністр.

Які питання цікавлять МВФ

За словами Шмигаля, ключовими питаннями для отримання траншу МВФ залишались:

боротьба з корупцією;

Національне антикорупційне бюро;

Національне агентство з питань запобігання корупції;

Вища рада правосуддя.

Залишилось ще декілька технічних питань, як запевнив прем'єр-міністр. Зокрема мовиться про макропоказники на 2022 – 2023 роки та бюджетна декларація.

Також обговорювали питання реформи Служби безпеки України щодо передачі повноважень економічних злочинів в Бюро економічної безпеки.

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Що вже зробити в уряді

За словами Шмигаля, закон про БЕБ вже ухвалили. Також у першому читання прийняли закон про реформу СБУ. Він наголосив, що парламент проголосував закон щодо розблокування великої приватизації.

Прем'єр-міністр запевнив, що закони про НАБУ та НАЗК повністю задовольняють партнерів. Документи вже чекають на розгляд у парламенті. Також за висновками Венеційської комісії, закон щодо ВРП задовільняє вимоги партнерів, його голосуватимуть на засіданні.

Як тільки будуть в другому читанні прийняті ці закони, ми виходимо на перемовини щодо тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу,

– заявив він.

Як підкреслив Шмигаль, парламент ухвалив закон щодо земельної реформи, а ще 1 вже готують до розгляду. "Це теж 2 ключові закони для макрофіну і для МВФ", – пояснив він.