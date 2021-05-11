У нас немає ефективного ринку газу, — Вітренко пояснив як формується тариф

Новий глава НАК "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів про ринок газу в Україні та як формується тарифи для населення. Також він не виключає можливості, що тарифні протести можуть повторитись цьогоріч.

Ринок газу в Україні

Новий очільник "Нафтогазу" переконаний, що нині в Україні немає не лише ефективного роздрібного ринку газу, але й навіть ефективного оптового ринку. Саме тому Україна повинна його сформувати.

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Як формується ціна на газ

Ціна на газ, на думку Вітренка, впирається в три складові:

енергоефективність, розрахунки (рівень розрахунків споживачів із постачальником), ціна, проте він відмітив, що вона в цьому рівнянні — не головний параметр і це найцікавіше.

Потрібно комплексно дивитися на питання енергоефективності, на питання розрахунків, на питання енергетичної бідності й знаходити реальний механізм, як розвивати ринок і водночас забезпечувати надійність поставок газу і тепла за цінами, за якими люди можуть платити,

– розповідає Вітренко.

Нюанси формування ціни на газ

Залежно від різних умов є різна ринкова ціна, пояснює очільник "Нафтогазу". Якщо в Україні стає більше газу, то країна починає його експортувати й ринкова ціна стає експортним паритетом. Збільшення запасів газу може відбутись у разі збільшення видобутку й скорочення неефективності споживання, або якщо заповнені сховища.

Очільник "Нафтогазу" зазначає, що якщо через Україну проходить експорт газу в Європу, то ринкова ціна в Україні теж має бути на рівні експортного паритету, навіть якщо країна імпортує газ. У такому випадку імпортний паритет має бути на одному рівні з експортним паритетом.

Різниця між імпортним та експортним паритетом

Різниця між імпортним і експортним паритетом значна. Вітренко розповідає, що коли Газпром зловживає своїм домінантним становищем на європейському ринку, обмежуючи там конкуренцію, робить так, щоб тільки його газ йшов транзитом через Україну в Європу. Саме тому Україна повинна активно діяти, щоб збільшити видобуток газу й скоротити неефективне споживання.

Тому й потрібні комплексні заходи. І роль національної компанії — допомагати українським громадянам цю проблему вирішити,

– говорить Вітренко.

Чи можливе знову повторення "тарифних протестів"

Нагадаємо, що зв'язку з підняттям у Європі ціни на газ, взимку 2020 – 2021 року в Україні підняли ціну на блакитне паливо, до того ж українці почали окремо сплачувати за постачання газу, в результаті чого населення вийшло на протести. Тож, 18 січня 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ 6,99 гривні за кубометр, що діяла з 1 лютого по 31 березня 2021 року.

Вітренко ж вважає, що протести населення цілком можливі наступної зими знову, якщо уряд не придумає, як їх уникнути. Зазначимо, що газопостачальні компанії ще у квітні оприлюднили річні газові тарифи на 2021 – 2022 роки, а також тарифи на травень 2021 року. Згідно з тарифами найнижча ціна становить 7,88 гривні за кубометр, а найвища 13,50 гривні на кубометр, що значно вище за граничну ціну 6,99 гривні за кубометр.