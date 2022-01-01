Віктор Карвацький розповідає, що Україна імпортує електроенергію з Білорусі, щоб покрити пікове навантаження у години, коли населення найбільше користується електроенергії, у вечірній час. Саме тому "у нас енергетична залежність від Республіки Білорусі". Яка ймовірність віялових відключень в Україні у найближчій перспективі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником консалтингового агентства ADASTRA Agency.
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Це робиться для того, аби не було віялових відключень. Ми навіть намагалися домовитися з Росією про імпорт електроенергії, але там нам відмовили,
– ділиться він.
Звідки Україна може імпортувати електроенергію
Україна може імпортувати електроенергію лише з Росії, Білорусі чи Молдови. Все завдяки нашій радянській спадщині. Раніше Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов у коментарі 24 каналу пояснював, що об’єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована з системами пострадянських країн. Тому чисто технологічно імпорт можливий лише з цих країн.