Віктор Карвацький розповідає, що Україна імпортує електроенергію з Білорусі, щоб покрити пікове навантаження у години, коли населення найбільше користується електроенергії, у вечірній час. Саме тому "у нас енергетична залежність від Республіки Білорусі". Яка ймовірність віялових відключень в Україні у найближчій перспективі – читайте в ексклюзивному інтерв’ю з керівником консалтингового агентства ADASTRA Agency.

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Імпорт електроенергії з Білорусії Карвацький розповідає, що попри наявну кількість АЕС в Україні, вони не здатні покрити пікового навантаження на енергосистему, оскільки вони не гнучкі й ними не можна мануально керувати. Напротивагу їм, ТЕС і ТЕЦ набагато більш піддатливі в цьому сенсі. "Все просто – даєш вугілля й отримуєш енергію в обмін на нього", – розповідає експерт. Тож, щоб уникнути віялових відключень, Україна імпортує електроенергію з Білорусі. Найбільший пік та навантаження на АЕС – з восьмої по десяту вечора, коли люди повертаються з роботи.

Це робиться для того, аби не було віялових відключень. Ми навіть намагалися домовитися з Росією про імпорт електроенергії, але там нам відмовили,

– ділиться він.

Звідки Україна може імпортувати електроенергію

Україна може імпортувати електроенергію лише з Росії, Білорусі чи Молдови. Все завдяки нашій радянській спадщині. Раніше Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс" Богдан Воронцов у коментарі 24 каналу пояснював, що об’єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована з системами пострадянських країн. Тому чисто технологічно імпорт можливий лише з цих країн.