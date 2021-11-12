"На нас чекає холодна і темна зима": чи відключатимуть українцям електроенергію

Рекордно високі ціни на газ, дефіцит вугілля та проблеми з імпортом призвели до справжньої енергетичної кризи в Україні. Вибір звівся до співпраці з країною-агресором або відключень електроенергії.

Вся річ у вугіллі

На початку опалювального сезону в Україні активно заговорили про можливість віялових відключень – коли планово відключають електроенергію певній частині населення задля зменшення навантаження на енергосистему.

Важливо Вибір між поганим і дуже поганим, – експертка про імпорт електроенергії з Росії

А все тому, що до початку опалювального сезону Україна повинна була накопичити 3 мільйони тонн вугілля, згідно з планом Міненерго. А станом на 8 листопада, запасів у понад 6 разів менше.

Україна переживає небачену енергетичну кризу – у нас дефіцит вугілля. Запаси впали нижче 500 тисяч тонн, 28 енергоблоків ТЕС заявили про аварійну зупинку через нестачу паливного матеріалу. Богдан Воронцов Голова ВГО "Міжнародний Антикримінальний Альянс"

Росія ж припинила експорт енергетичного вугілля в Україну. А з інших країн імпортувати вже пізно – контракти слід було укладати ще пів року тому, пояснює Андрій Табінський, радник глави Львівської ОДА та співвласник компанії зеленої енергетики.

Чому для світла в оселі потрібне вугілля? На вугіллі працюють ТЕС і ТЕЦ, а саме вони здатні забезпечувати додаткову електроенергію в пікові години споживання (вранці та ввечері), адже вони є основою для маневрової генерації. Атомним електростанціям це не під силу: вони не можуть збільшувати чи зменшувати обсяги виробництва, адже АЕС генерують певну кількість електрики безперервно.

Чи чекати віялових відключень в Україні

ТЕС і ТЕЦ також використовують газ. Але ціна на цей енергоресурс неймовірно підскочила і досягла свого піку на позначці у 2000 доларів за тисячу кубометрів. Відтак ТЕЦ перемкнулися на вугілля.

В умовах дефіциту вугілля віялових відключень допоможе уникнути хіба що імпорт електроенергії. Але і з цим в України проблеми.

Віялові відключення будуть застосовуватися в умовах проблем з імпортом електроенергії та дефіциту вугілля. На жаль, саме така ситуація в Україні і склалася… Хоч РНБО та Шмигаль заявляли, що віялових відключень не буде, все вказує на те, що через непідготовленість влади на нас чекає холодна та темна зима. Андрій Табінський Радник глави Львівської ОДА та співвласник компанії зеленої енергетики

Імпорт електроенергії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію щодо розробки графіку віялових відключень електроенергії в Україні.

Україна може імпортувати електроенергію лише з Росії, Білорусі чи Молдови. Все завдяки нашій радянській спадщині. Як пояснив Богдан Воронцов, об’єднана енергосистема (ОЕС) України синхронізована з системами пострадянських країн. Тому чисто технологічно імпорт можливий лише з цих країн.

Виняток становить "острів Бурштинської ТЕС" в Івано-Франківській області. Він не підключений до української мережі, але підключений до об’єднаної енергосистеми Європейського союзу, тож у нього можна імпортувати електроенергію з Європи.

Втім він, як і більшість ТЕС в Україні, в аварійному стані. Через це у четвер, 11 листопада, Словаччина надала 100 мегават-годин електроенергії в межах аварійної допомоги, повідомив Укренерго. Нагадаємо, що раніше таку аварійну допомогу Україна отримала від Білорусі теж через аварійність ТЕС групи ДТЕК, яка належить олігарху Рінату Ахметову.

До теми У кого Україна купує електроенергію та кому продає: перелік країн

Електроенергія з Росії

Богдан Воронцов розповів, чи зможе Україна відмовитися від електроенергії з Росії:

"У короткостроковій перспективі альтернатив, на жаль, немає.

перспективі альтернатив, на жаль, немає. У середньостроковій – ми можемо синхронізувати нашу енергосистему з ЄС, втім, це буде не раніше 2023 року.

– ми можемо синхронізувати нашу енергосистему з ЄС, втім, це буде не раніше 2023 року. У довгостроковій перспективі нам слід розвивати відновлювальні джерела енергії, які, однак, потребують неймовірно великих фінансових вкладень".

Електроенергія з Білорусі

Альтернативою до російської електроенергії може бути білоруська. Але 8 листопада учасники енергоринку нібито отримали лист від "Бєленерго" щодо зупинки поставок електроенергії в Україну.

Ситуація з Білоруссю – еталон агресивної політики Росії. Кремль використовує енергетику як зброю та метод тиску на Україну. Про це свідчить заборона Росії на експорт вугілля в Україну, і я, більш ніж впевнений, що Білорусь відмовилася постачати електроенергію через вказівку з Кремля. Це все робиться з метою дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні,

– переконаний Богдан Воронцов.

Щоправда, за даними різних джерел, деякі компанії все ж домовилися про імпорт з Білоруссю. Зокрема, Воронцов називає "ТЕТ Груп" та "Електро Ком’юніті". Втім, цих обсягів імпорту все одно буде недостатньо, щоб стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку.