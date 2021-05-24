Насамперед це означає, що буде відновлено історичну справедливість для майже 7 мільйонів українців, які у 1990-х отримали у розпорядження землю сільськогосподарського права, але так і не змогли нею розпоряджатися. Про це розповів радник прем'єр-міністра Денис Шмигаль.

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Він пригадав, раніше і в політичному, і в експертному середовищі не було консенсусу щодо того, чи потрібен Україні ринок землі. За останні 20 років:

українські землевласники не мали права розпоряджатися своїм активом;

вартість оренди й землі сільськогосподарського призначення стала найнижчою в країнах не лише Центрально-Східної, а й Західної Європи;

українські компанії не мали можливості купити землю, а також інвестувати і довгостроково планувати свою виробничу діяльність.

Але зараз ми ставимо крапку. І рухаємося в напрямку цивілізованих демократичних країн, де ринок землі є вільним, прозорим і зрозумілим,

– підкреслив радник Дениса Шмигаля.

Ці люди будуть покарані, – Ливч про санкції РНБО щодо "земельних махінаторів"

Міністерство агрополітики пропонує впровадити санкції РНБО щодо "земельних махінаторів". Дмитро Ливч пояснив, в Україні протягом останніх 20 років діє мораторій на продаж сільськогосподарських земель. За цей час було проведено чимало корупційних й економічних схем щодо землі, яка перебуває у державній власності.

Він зазначив, у 2020 – 2021 роках було проведено комплексний аудит земельних ресурсів України. Зараз уряду і Держгеокадастру відомо, хто і яким чином використовував державну землю у своїх цілях, не за призначенням. "І ці люди мають бути покараними", – наголосив радник прем'єра.

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Ливч пояснив, як на практиці працюватиме ринок землі

За словами Дмитра Ливча, це працюватиме двома шляхами:

ви знаходите покупця, підписуєте договір, продаєте землю чи здаєте в оренду;

ви знаходите земельну ділянку, яку б хотіли купити – і укладаєте відповідний договір.

Втім зауважив, земельна реформа – це про права. Українці не зобов'язані продавати землю. Вони отримають право повноцінно розпоряджатися своїм активом, що зрештою призведе до зростання його вартості.

Ціна на землю буде зростати, як і вартість оренди. Тому землевласники виграють від цієї реформи. Як і громади, адже в законі №2194 мовиться про передачу частини державної землі в розпорядження територіальних громад, які й вирішуватимуть, яким чином нею розпоряджатися,

– розповів він.

І додав, важливим моментом є можливість купити землю. В українських фізичних осіб, які хочуть займатися господарством, буде можливість придбати до 100 гектарів.

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Що варто знати про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу