Наприкінці 2021 року може бути потреба в запозиченнях, – міністр Марченко

19 жовтня 2021 , 15:56
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Джерело:

24 канал

Україна від початку 2021 року завдяки вдалому виконанню дохідної частини мала незначну потребу у запозиченнях. Однак наприкінці року ситуація може змінитися.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. За його словами, впродовж останніх 10 місяців Україна ритмічно проводила усі необхідні видатки. 

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Втім, як розповів Марченко, наближається кінець року. Як правило, у цей період концентрується більшість капітальних видатків, тому Україна має потребу виконувати статті фінансування.

Тобто частково виконати ті зобов'язання, які є в бюджеті, й перекрити всі видатки, на які в нас не вистачає доходів, шляхом запозичень,
– заявив міністр. 

Зверніть увагу! Депутати збільшили державний бюджет одразу на 40 мільярдів гривень. Відповідне рішення вони ухвалили 8 жовтня на засіданні Верховної Ради.

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Марченко розповів про потребу України в запозиченнях: дивіться відео

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Автор: Тетяна Кійовська