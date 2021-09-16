Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, що це стандартний процес, адже бюджети зростають щороку саме через інфляцію.

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В Україні не зробили важливі економічні зміни

Інвестиційний банкір вважає, що причина бідності українців полягає в тому, що на початку 1990-х років Україна не зробила структурні реформи. Хоч поляки, словаки, угорці та чехи у той час здійснили зміни.

Наші сусіди розвиваються набагато краще, ніж ми. Ми залишаємось із напівдекомунізованою економікою. Це приносить нам бідність,

– наголосив Фурса.

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На думку інвестиційного банкіра, будь-яка країна світу щороку позичає фінанси. Це абсолютно нормально.

"Коронакриза може щось "підточити", але цьогоріч світова економіка жваво відновлюється. Стільки грошей, скільки зараз є у світовій економіці не було ніколи", – пояснив Фурса. Він зазначив, що настільки дешевими фінанси ніколи не були, адже грошей дуже багато.

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Правильний дефіцит бюджету

Фурса повідомив, що в Україні 2020 року зменшили дефіцит бюджету до 3,5%. Це різниця між доходами й витратами, яка визначає наскільки сильно нарощені борги. У 2021 році фахівці прогнозували приблизно 5%, а 2020 року – майже 7%.

Довідка. Дефіцит бюджету – це сума перевищення видатків бюджету над його доходами. Бюджетний дефіцит є однією з основних причин інфляції через економічну нестабільність.

Україна, вважає інвестиційний банкір, повертається до правильних цифр дефіциту бюджету. Мовиться про нормальний рівень запозичень для того, щоб вітчизняний борг не зростав.

Дефіцит бюджету є ключовим показником у бюджеті. На нього варто орієнтуватися, бо всі інші показники – це великі цифри, які нам нічого не кажуть,

– розповів експерт.

За словами Фурси, дефіцит бюджету показує, як країна живе за засобами. Мовиться про те, чи не забагато витрачає держава.

Головні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу