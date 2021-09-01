Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, це рішення стосується не України, а взаємовідносин Німеччини та США.
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Чому США змінили позицію
Фурса вважає, що Україні не потрібно чекати на якісь компенсації через "Північний потік-2" від Байдена. Спочатку США справді протидіяли газопроводу, з огляду на геополітичне питання та перспективи для американського бізнесу на європейському ринку.
Однак наприкінці цього шляху Байден зрозумів, що США не можуть вводити санкції проти свого найближчого партнера – Німеччини. Підтримка німців необхідна країні й у протистоянні з Китаєм та Росією.
Чому хтось має нам щось компенсувати? Нам ніхто нічого не винен,
– заявив фінансовий банкір.
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Фурса розповів про "Північний потік-2": дивіться відео
Що цьому передувало
- США та Німеччина у липні підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ, як зброю.
- Німеччина запевнила, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.
- Німецький суд наприкінці серпня виніс рішення, що "Північний потік-2" повинен стати незалежним від "Газпрому".
- "Газпром" 28 серпня перестав продавати газ на 2022 рік на своїй електронній торговій платформі.