Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, це рішення стосується не України, а взаємовідносин Німеччини та США.

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Чому США змінили позицію

Фурса вважає, що Україні не потрібно чекати на якісь компенсації через "Північний потік-2" від Байдена. Спочатку США справді протидіяли газопроводу, з огляду на геополітичне питання та перспективи для американського бізнесу на європейському ринку.

Однак наприкінці цього шляху Байден зрозумів, що США не можуть вводити санкції проти свого найближчого партнера – Німеччини. Підтримка німців необхідна країні й у протистоянні з Китаєм та Росією.

Чому хтось має нам щось компенсувати? Нам ніхто нічого не винен,

– заявив фінансовий банкір.

Зверніть увагу! У російському "Газпромі" заявили, що завершують пусконалагоджувальні роботи на 1 нитці газопроводу "Північний потік-2". Її планують ввести в експлуатацію найближчим часом.

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Фурса розповів про "Північний потік-2": дивіться відео

Що цьому передувало