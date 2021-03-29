Накопичувальна система: як українці зможуть отримувати пенсії по 7 тисяч гривень

У Мінсоцполітики розробляють модель, при якій українська пенсія зможе досягати 7 тисяч гривень. Люди зможуть її отримувати, якщо вийдуть на накопичувальну систему.

Приклад моделі накопичувальної пенсії вже представили президенту Володимиру Зеленському. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.

До теми Маю особисту мотивацію, – Марченко про запровадження умов для накопичувальної пенсії

Накопичувальна пенсія в Україні: як це можливо

За словами Лазебної, при нинішніх зарплатах та мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати пенсію з двох джерел – солідарного і накопичувального рівнів. Таким чином вийшла б середня виплата у розмірі 7 тисяч гривень.

Міністерка розповіла, якби людина протягом 35 років відкладала по 600 гривень, то це дозволило б їй отримувати виплати впродовж 15 років – 3200 гривень.

До цієї суми додадуть пенсію із солідарної системи – 3500 гривень.

Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) – це реальний рівень,

– підсумувала Лазебна.

Що говорили про накопичувальну систему раніше

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що накопичувальну систему пенсій в Україні вдасться запустити вже у 2021 році.

Міністр фінансів Сергій Марченко навіть назвав створення накопичувальної пенсії особистою мотивацією.