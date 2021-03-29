Накопичувальна система: як українці зможуть отримувати пенсії по 7 тисяч гривень
У Мінсоцполітики розробляють модель, при якій українська пенсія зможе досягати 7 тисяч гривень. Люди зможуть її отримувати, якщо вийдуть на накопичувальну систему.
Джерело:"РБК-Україна"
Приклад моделі накопичувальної пенсії вже представили президенту Володимиру Зеленському. Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна.
До теми Маю особисту мотивацію, – Марченко про запровадження умов для накопичувальної пенсії
Накопичувальна пенсія в Україні: як це можливо
За словами Лазебної, при нинішніх зарплатах та мінімальній прибутковості, людина змогла б одержувати пенсію з двох джерел – солідарного і накопичувального рівнів. Таким чином вийшла б середня виплата у розмірі 7 тисяч гривень.
- Міністерка розповіла, якби людина протягом 35 років відкладала по 600 гривень, то це дозволило б їй отримувати виплати впродовж 15 років – 3200 гривень.
- До цієї суми додадуть пенсію із солідарної системи – 3500 гривень.
Ми взяли для розрахунків річну прибутковість в 3% вище інфляції (0,25% в місяць) – це реальний рівень,
– підсумувала Лазебна.
Що говорили про накопичувальну систему раніше
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що накопичувальну систему пенсій в Україні вдасться запустити вже у 2021 році.
- Міністр фінансів Сергій Марченко навіть назвав створення накопичувальної пенсії особистою мотивацією.
Що таке накопичувальна система пенсій?Це перехідний етап, під час якого люди отримуватимуть другу пенсію – накопичувальну. Частину грошей українці відкладатимуть на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд, тобто солідарна пенсія також гарантована.
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