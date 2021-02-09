Накопичувальна пенсійна система запрацює вже у 2021 році, – Шмигаль
Денис Шмигаль заявив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи забезпечить українцям достойні пенсії в майбутньому. Прем'єр-міністр переконаний, що її вдасться запустити вже у 2021 році.
Джерело:24 канал
Таку заяву Шмигаль зробив на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики й відповіді". Кабінет Міністрів розробив з Міністерством соціальної політики стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи.
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Коли в Україні впровадять накопичувальну пенсійну систему
Впевнений, що цього (2021 – 24 канал) року ми всі побачимо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні,
– заявив Шмигаль.
Він додав, що така пенсійна система – "це забезпечення достойної пенсії та інвестиція в економіку".
Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна говорила, що накопичувальна пенсійна система може бути введена в Україні з 1 січня 2022 року. Для цього парламент має прийняти в другому читанні законопроєкт щодо другого рівня системи.
Пенсійна реформа: що вона передбачає
- На першому рівні пенсіонерам виплачують гроші із Пенсійного фонду, який наповнюють люди, які працюють.
- Другий рівень – накопичувальна система пенсійного страхування. Частину внесків люди відкладають на особисті пенсійні рахунки, а іншу продовжують платити у загальний Пенсійний фонд.
- Третій рівень передбачає добровільні внески. Це означає, що люди самі будуть відповідальні за своє майбутнє. У недержавні пенсійні фонди вони вноситимуть суми, які самі вирішать за потрібне.
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