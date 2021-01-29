Хочеш пенсію – відкладай: переваги та підводні камені накопичувальної системи

В Україні за 2 роки запровадять накопичувальну пенсійну систему. Оскільки чинна солідарна вже давно є непідйомним фінансовим навантаженням для бюджету.

Джерело: 24 канал

Щороку кількість людей пенсійного віку збільшується, а число працівників, які фактично оплачують їхнє фінансове утримання, – ні.

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Солідарна система в Україні не працює, – Козак

За словами економічного експерта Тараса Козака, солідарна система в нашій країні не працює. Україні ще треба додатково 200 мільярдів, аби виплатити ті невеликі пенсії, які є.

Киянин Максим Неоменко накопичує собі на пенсію вже 2 роки, зокрема, щомісяця відкладає 4 тисячі гривень. Чоловік уклав договір на 30 років із закордонною страховою компанією. І на пенсії планує отримувати приблизно 40% від своєї сьогоднішньої зарплатні.

Я відкладаю десь 10%, але хтось може 5% відкладати, а хтось і 25%. Страхову компанію я обрав, тому що це – захист. У мене й дружина, якщо зі мною щось станеться, то вони не залишаться без копійки. Також це – гарантії,

– пояснив чоловік.

Зараз в Україні працюють близько 50 недержавних пенсійних фондів, а 900 тисяч українців вже перейшли на накопичувальну пенсійну систему.

Що відомо про накопичувальні пенсії? В Україні триває пенсійна реформа, в межах якої відбувається перехід від солідарної пенсії до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідати за свою майбутню пенсію.

Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме під час нього люди й далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну.

Передбачається, що частину внесків українці вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Але це лише капля в морі від усіх, хто найближчими десятиріччями вийде на пенсію. Решті покладатися лише на державу в цьому питанні - дедалі ризикованіше.

Багато українців зовсім не думають про пенсію

Чималий відсоток українців взагалі не думає про пенсію, а ті, хто почали, роблять це ще старими методами – просто відкладають зароблене під матрац або інвестують в нерухомість.



Голова Асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко розповів, що сьогодні існують інші інструменти для заощадження:

недержавні пенсійні фонди;

страхові компанії;

банки.

За його словами, плюс недержавних фондів в тому, що їх підтримує держава у вигляді такого пільгового оподаткування, аби люди відкладали саме на майбутнє.

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Аби зрушити проблему з місця, в Мінсоцполітики запланували, що з 2023 року накопичувальна пенсійна система діятиме за іншими правилами і стане частково обов'язковою. Стара і нова системи будуть діяти паралельно.

В поданому до Ради законопроєкті урядовці пропонують зобов'язати відкладати собі на пенсію в недержавні фонди усіх, кому менше ніж 50. Хочуть почати з 2%. Для порівняння на Заході цей показник становить 7 – 10%.

Молода людина може одразу обирати з авторизованих недержавних пенсійних фондів і накопичувати туди гроші. Але сьогодні ще є дискусії, що страхові та банки приєднаються до цієї системи,

– заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Журналіст 24 каналу розрахував свою майбутню пенсію. Якщо у свої 22 він почне відкладати щомісяця зо 2 тисячі гривень на пенсію, то в 60 отримає справжній статок – 840 тисяч.

До вибору недержавного пенсійного фонду треба підійти серйозно

Як довго накопичувати і скільки грошей – кожен буде вирішувати самостійно. Експерти та ті, хто вже почав відкладати, застерігають, що потрібно серйозно підійти до вибору компанії.

"Можна послухати експертів, почитати відгуки та рейтинги компанії, скільки років вона вже працює. Я вклав у компанію, яка працює майже 200 років у Європі та 20 – в Україні", – відзначив киянин Максим Неоменко.

Втім наразі є ще чимало відкритих питань щодо цієї пенсійної системи. Депутати візьмуться за розгляд питання в найближчі пів року.