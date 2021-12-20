Мовиться про законопроєкт №2683, який у квітні 2021 року Рада відправила у профільний комітет для підготовки до першого повторного читання. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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У кожної людини, яка працює, з'явиться свій власний накопичувальний пенсійний рахунок. Держава перераховуватиме туди частину податків. Роботодавець, який платить ЄСВ, також буде спрямовувати відрахування. Крім того, людина зможе й сама накопичувати гроші.

Якщо працівник добровільно сплачує, то ще держава допомагає формувати йому добровільні внески. Це основа,

– зауважила Лазебна.

Однак над законопроєктом ще працюватимуть, будуть дискусії. За словами міністерки, людям треба пояснити, що гроші будуть захищені, держава створить систему гарантій цих коштів. Вони функціонуватимуть як інвестиційний ресурс, який буде вкладатись в економіку країни.

Перехідний період системи

Лазебна звернула увагу, що буде перехідний період. Планують, що систему запровадять з 2023 до 2026 років. Гроші будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді. Після 2026 року людина зможе обирати, чи переводити кошти в накопичувальний пенсійний фонд.

"Ми хочемо дати вибір людині вже накопичувати в тих фондах, які будуть працювати на ринках. Ці фонди також мають регулюватись державою, щоб вони були авторизовані, а кошти були в управлінні тих компаній, яким можна довіряти", – зазначила урядовиця.

Два джерела доходу в старості

Посадовиця підкреслила, що в старості у людини з'являться два джерела доходу. Зокрема, і з солідарної пенсійної системи, тобто з Пенсійного фонду.

Проте, коли з'явиться накопичувальна система, то коефіцієнт заміщення заробітку буде подвоюватись. За словами Лазебної, Україна вже 16 років чекає на запровадження обов'язкових накопичувальних рахунків.

Як зміниться розмір солідарної пенсії

Лазебна зауважила, що в 102 Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала є нестандартне мінімальне забезпечення – 40% від зарплати. Меншу пенсію держава не має права платити.

Чи торкнеться це молодших, ніж 55 років

У законопроєкті вказано, що учасниками обов'язкової накопичувальної системи можуть бути люди до 55 років.

"Бо коли вже 55 років, а у нас зараз пенсійний вік 60 років, ніби мало часу накопичити. Але люди працюють і після 60. І у різних людей різні зарплати. І людина може мати гарну зарплату і собі відкладати, і працювати після 60 років", – вважає міністерка.

Тому Міністерство соцполітики виступає за те, щоб людина сама після 55 років, добровільно, визначилась, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи.

Хто акумулюватиме гроші

Фінансові установи контролюватиме комісія з регулювання фонду ринку та цінних паперів. Якщо людина після 2026 року захоче вибрати недержавний пенсійний фонд, то є 3 установи, які один одного контролюють: це банк-зберігач, компанія з управління активів та адміністратор. Система захисту прописана в законодавстві, хоча Лазебна допускає, що її потрібно посилити.

Міністерка підсумувала, що важливо, куди вкладати ці кошти, адже фондовий ринок в Україні ще не розвинений.

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