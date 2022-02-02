Накопичувальна пенсія на всіх держпідприємствах: що пропонує Мінсоцполітики

Мінсоцполітики запропонувало Кабміну підтримати ініціативу щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах. У міністерстві вважають, що це сприятиме розвитку накопичувального пенсійного забезпечення загалом.

Ініціатива Мінсоцполітики

Введення накопичувальних пенсій на держпідприємствах у Мінсоцполітики планують проводити у рамках реформування системи корпоративного управління. Про ініціативу міністерства стало відомо з листа міністерства, адресованому прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що опинилось у розпорядженні LIGA.net.

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Розмір відрахувань

Міністерство пропонує держпідприємствам забезпечити щонайменше 50% своїх працівників відрахуваннями розміром 2% від їхніх зарплат до недержавних пенсійних фондів. Підприємства мають включити до своїх фінансових планів на 2023 рік витрати на сплату таких пенсійних внесків.

Реалізацією такої ініціативи для працівників підприємств державного сектору економіки буде забезпечено додаткове джерело доходу за умови виходу на пенсію завдяки пенсійним коштам, накопиченим на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках,

– йдеться у листі.

Навіщо потрібна ініціатива

У Мінсоцполітики впевнені, що ініціатива сприятиме розвитку накопичувального пенсійного забезпечення загалом, збільшенню чисельності внутрішніх інституційних інвесторів із довгостроковим прогнозованим інвестиційним ресурсом для економічного зростання України.

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Що відомо про накопичувальну пенсію Накопичувальна система пенсійного страхування – другий рівень, який планують найближчим часом впровадити в Україні. Він полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

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У грудні 2021 року Кабмін затвердив експериментальну програму із запровадження накопичувальних пенсій на держпідприємствах. Однак вона стосуватиметься лише тих компаній, які будуть продані приватному інвестору за програмою великої приватизації.