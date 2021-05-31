Комітет рекомендує Раді відхилити законопроєкт про накопичувальну пенсію

Парламентський комітет рекомендує Верховній Раді відхилити законопроєкт №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Документ передбачає введення додаткового елементу пенсійної системи.

Відповідне рішення після обговорення проєкту закону ухвалив комітет з питань соціальної політики.

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Комітет не рекомендує Раді голосувати за документ

Учасники засідання за наслідками обговорення рекомендували відхилити проєкти законів щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Мовиться про такі законопроєкти: №2683, №2683-2, №2683-3.

Деталі проєкт закону №2683

Документ передбачав встановлення обов'язкової участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення усіх категорій людей, які працюють, до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.