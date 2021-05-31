Відповідне рішення після обговорення проєкту закону ухвалив комітет з питань соціальної політики.

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Комітет не рекомендує Раді голосувати за документ

Учасники засідання за наслідками обговорення рекомендували відхилити проєкти законів щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні,

– йдеться у повідомленні.

Мовиться про такі законопроєкти: №2683, №2683-2, №2683-3.

Деталі проєкт закону №2683

Документ передбачав встановлення обов'язкової участі у системі накопичувального пенсійного забезпечення усіх категорій людей, які працюють, до досягнення ними пенсійного віку та залучення роботодавців до сплати пенсійних внесків на паритетних засадах.

Довідка. Наприкінці квітня 2021 року парламент відправив документ на повторне перше читання до профільного комітету.