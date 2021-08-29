Накопичувальна пенсія з 2023 року: кому чекати на зміни та як вона працюватиме
Джерело:24 канал
Другий рівень пенсійної системи – обов'язкові пенсійні накопичення запрацює в Україні для деяких груп населення вже з 2023 року. Тож Економіка 24 вирішила не лише з'ясувати, що передбачають зміни та на яку пенсію зможуть розраховувати українці, а й пригадати досвід інших країн, де подібна система вже успішно працює.
Cоцпакети з накопичувальними пенсіями
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку серпня 2021 року розповів, що з 2023 року в Україні почнуть вводити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями й уряд вже навіть обрав три групи, на які поширять зміни.
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Групи, які зможуть претендувати на соцпакети з накопичувальними пенсіями
- соціальні працівники,
- вчителі,
- військові.
Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути 100% для державного пенсійного накопичувального фонду. Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, 477 мільярдів гривень до 2030 року,
– розповів Шмигаль під час засідання Кабміну.
Чому Україні потрібна накопичувальна пенсія
Згідно з пенсійною реформою 2003 року, в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи ще 16 років тому. Проте другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі.
Мінсоцполітики у межах своєї ініціативи "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення" розповіло, що через демографічну ситуацію у країні та недостатність фінансування держава не може забезпечити українців гідною пенсією. Саме тому в Україні мають запрацювати обов'язкові пенсійні накопичення.В Україні лише 9% населення мають добровільні пенсійні накопичення.
Як демографічний спад впливає на розмір пенсій
- За статистикою Мінсоцполітики в Україні станом на 2021 рік менше 13 мільйонів населення є працездатним, у той час, як пенсіонерів – 11,1 мільйона осіб.
- За розрахунками фахівців Інституту демографії імені Птухи у 2050 році буде 9,7 мільйона перацездатного населення, за яких сплачуватимуть внески до Пенсійного Фонду, проти 11,7 мільйона пенсіонерів.
Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% від зарплати. Раніше в Україні показник становив 54%, тож коли українець виходив на пенсію, то його доходи скорочували вдвічі. Це було цілком допустимим та відповідало міжнародним нормам.
Але зважаючи на демографічний спад в Україні, рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18% – 20%, згідно з прогнозом Мінсоцполітики.
Зауважте, що з 1 вересня усі пенсіонери отримуватимуть виплати на картку, окрім деяких груп населення / Фото Pixabay
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Яку пенсію можуть отримувати українці
У Мінсоцполітики порахували, що пенсія у розмірі близько 7 тисяч гривень у квітні цього року могла б стати реальністю для українців, якщо би вже тоді повноцінно працювала накопичувальна система. Щоправда, на такі виплати могли б очікувати українці зі стажем 35 років, середньою зарплатою 15 тисяч гривень, щомісячними внесками у розмірі 4% тощо.
Сценарії зміни розміру накопичувальної пенсії в залежності від стажу та тривалості виплат / Скриншот інфографіки МінсоцполітикиЗазначимо, що у липні середня пенсія склала – 3 778,78 гривні. Мінімальна пенсія ж наразі становить 1 854 гривні.
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Накопичувальна пенсія: що потрібно знати
При накопичувальній системі українці робитимуть обов'язкові внески у спеціальні накопичувальні фонди. Ті своєю чергою інвестуватимуть гроші, щоб накопичення не "їла" інфляція.
Як працюватиме система обов'язкових пенсійних накопичень
- Частина внесків одразу надходитиме у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді.
- З податків, що сплачуватимуть українці, на накопичення буде спрямовано частку у розмірі 2% від зарплати. Додаткові 2%, отримуватиме населення з податків, що сплачує роботодавець.
- Пенсійний фонд буде одразу вкладати накопичення українців у найнадійніші інструменти держави, тобто державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, землю тощо.
- Передбачається, що українці не лише самі зможуть обирати фонди для накопичень, але й змінювати їх за власним бажанням.
- Накопичувальна пенсія буде виплачуватись паралельно з солідарною пенсією, не впливаючи на її розмір.
Виплати з накопичувальної пенсійної системи можуть бути:
- довічними,
- одноразовими,
- на визначений термін.
Три рівні пенсійної системи в Україні: коротко
- Солідарна пенсія – нині діє в Україні, коли пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення.
- Накопичувальна система пенсійного страхування – другий рівень, який планують найближчим часом впровадити в Україні. Він полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.
- Добровільні внески – третій рівень пенсійної системи, який фактично вже діє в Україні, але на вкрай низькому рівні. Він передбачає, що українці самостійно відкладатимуть гроші на рахунок у недержавний пенсійний фонд. Розмір заощаджень українці теж визначатимуть самі.
Ризики впровадження другого рівня пенсійної реформи
Введення другого рівня пенсійної реформи – обов'язкові пенсійні накопичення несуть й багато ризиків, на думку радника президента з економічних питань Олега Устенка. Він вважає, що Україна просто ще не готова, зокрема, з огляду на такі фактори:
- у країні досить сильне податкове навантаження й українці можуть бути просто не готові самі доплачувати у накопичувальні фонди, як і роботодавці платити більше;
- нерозвиненість фінансового ринку в Україні;
Тож радник вважає що Україні краще рухатися в бік третього – добровільного – рівня пенсійної системи. Коли кожен сам вирішує, коли, де і скільки йому накопичувати.
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Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна також відмітила, що нині не найвдаліший час для впровадження другого рівня пенсійної системи з огляду на коронакризу та збройну агресію на Сході. Однак, на її думку, зараз немає іншого вибору. Це варто було робити під час економічного зростання у 2007 та 2012 роках.
У багатьох країнах світу успішно функціонує багаторівнева пенсійна система / Фото Pixabay
Накопичувальна пенсія: досвід інших країн
Криза солідарної пенсії у багатьох країнах настала у 70-х роках 20 століття, що було пов'язано з такими факторами, як збільшення тривалості життя, але разом з тим і стрімким старінням населення та демографічним спадом. Тож економіка розвинених країн зіткнулась з недостатністю фінансування пенсійної системи.
Як розв'язання проблеми, країни почали впроваджувати багаторівневу модель пенсійних накопичень. Найбільш розповсюдженою стала трирівнева модель. З огляду на те, що третій рівень – ніщо інше, як прояв власної ініціативи, то фактично у більшості країнах пенсійна система складається з двох частин: державного та накопичувального рівня.
Як працюють пенсійні накопичення у різних країнах
Однією з найбільш успішних та досконалих у світі вважається система пенсійних накопичень у США. Вона складається з трьох рівнів:
- Державне забезпечення (social security), тобто мінімальна виплата від держави, на яку можуть розраховувати найменш захищені групи населення, або звичнішим для нас терміном – солідарна пенсія.
- Приватне корпоративне фінансування яке забезпечує роботодавець, може бути державне, або приватне.
- Приватне індивідуальне забезпечення (individual retirement account), тобто ті самі добровільні пенсійні внески, суму яких кожна людина може регулювати для себе сама.
Велика Британія має одну з найстаріших та найскладніших пенсійних систем світу, що існує з 1908 року. Вона передбачає два рівні:
- Базовий – по досягненню пенсійного віку людина отримує виплати, розмір яких залежить безпосередньо від стажу та індексується державою відповідно до інфляції. Однак, розмір пенсії має свої обмеження. Держава гарантує 20% середньої зарплати працівника. Для чоловіків пенсійний вік настає після 65 років, для жінок – після 60 років.
- Паралельно для пенсіонерів доступні способи приватних накопичень. Такі, як корпоративні пенсійні програми на підприємствах та недержавні пенсійні фонди.
У Швеції 16% від зарплати працівника відраховують до пенсійних зобов'язань, а 2,5% – йдуть безпосередньо на його приватний пенсійний рахунок. Тобто у країні дворівнева пенсійна система.
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Пенсійні накопичення у різних країнах світу
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) проаналізувала 77 країн світу, щоб порівняти відсоткове співвідношення пенсійних накопичень населення до ВВП у 2020 році. Відповідно до цього рейтингу Україна посідає останню сходинку й ділить її з Пакистаном: пенсійні накопичення українців – всього 0,1% до ВВП.Цікавий факт. У Пакистані діє лише накопичувальна пенсійна система, тобто працююче населення сплачує внески на свій пенсійний рахунок.
У яких країнах найбільше накопичень
У восьми з сімдесяти семи досліджуваних країн активи накопичувальних фондів перевищують за розмірами річний ВВП:
- Данія – 219,7%,
- Нідерланди – 194,4%,
- Ісландія – 178,2%,
- Канада – 159,5%,
- Швейцарія – 158,7%,
- США – 150,3%,
- Австралія – 137,5%,
- Велика Британія – 123,2%.
В середньому в країнах ОЕСР активи накопичувальних пенсійних систем складають близько 70% від ВВП.