Cоцпакети з накопичувальними пенсіями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на початку серпня 2021 року розповів, що з 2023 року в Україні почнуть вводити соціальні пакети з накопичувальними пенсіями й уряд вже навіть обрав три групи, на які поширять зміни.

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Групи, які зможуть претендувати на соцпакети з накопичувальними пенсіями

соціальні працівники,

вчителі,

військові.

Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути 100% для державного пенсійного накопичувального фонду. Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, 477 мільярдів гривень до 2030 року,

– розповів Шмигаль під час засідання Кабміну.

Чому Україні потрібна накопичувальна пенсія

Згідно з пенсійною реформою 2003 року, в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи ще 16 років тому. Проте другий рівень пенсійної системи – обов’язкові пенсійні накопичення – не запроваджений й досі.

Мінсоцполітики у межах своєї ініціативи "10 запитань та відповідей про пенсійні накопичення" розповіло, що через демографічну ситуацію у країні та недостатність фінансування держава не може забезпечити українців гідною пенсією. Саме тому в Україні мають запрацювати обов'язкові пенсійні накопичення.

В Україні лише 9% населення мають добровільні пенсійні накопичення.

Як демографічний спад впливає на розмір пенсій

За статистикою Мінсоцполітики в Україні станом на 2021 рік менше 13 мільйонів населення є працездатним, у той час, як пенсіонерів – 11,1 мільйона осіб.

За розрахунками фахівців Інституту демографії імені Птухи у 2050 році буде 9,7 мільйона перацездатного населення, за яких сплачуватимуть внески до Пенсійного Фонду, проти 11,7 мільйона пенсіонерів.

Згідно з конвенцією Міжнародної організації праці, пенсія має становити не менше 40% від зарплати. Раніше в Україні показник становив 54%, тож коли українець виходив на пенсію, то його доходи скорочували вдвічі. Це було цілком допустимим та відповідало міжнародним нормам.

Але зважаючи на демографічний спад в Україні, рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18% – 20%, згідно з прогнозом Мінсоцполітики.

Зауважте, що з 1 вересня усі пенсіонери отримуватимуть виплати на картку, окрім деяких груп населення / Фото Pixabay

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Яку пенсію можуть отримувати українці

У Мінсоцполітики порахували, що пенсія у розмірі близько 7 тисяч гривень у квітні цього року могла б стати реальністю для українців, якщо би вже тоді повноцінно працювала накопичувальна система. Щоправда, на такі виплати могли б очікувати українці зі стажем 35 років, середньою зарплатою 15 тисяч гривень, щомісячними внесками у розмірі 4% тощо.

Сценарії зміни розміру накопичувальної пенсії в залежності від стажу та тривалості виплат / Скриншот інфографіки Мінсоцполітики

Зазначимо, що у липні середня пенсія склала – 3 778,78 гривні. Мінімальна пенсія ж наразі становить 1 854 гривні.

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Накопичувальна пенсія: що потрібно знати

При накопичувальній системі українці робитимуть обов'язкові внески у спеціальні накопичувальні фонди. Ті своєю чергою інвестуватимуть гроші, щоб накопичення не "їла" інфляція.

Як працюватиме система обов'язкових пенсійних накопичень

Частина внесків одразу надходитиме у власність людини, на її особистий рахунок в накопичувальному фонді. З податків, що сплачуватимуть українці, на накопичення буде спрямовано частку у розмірі 2% від зарплати. Додаткові 2%, отримуватиме населення з податків, що сплачує роботодавець. Пенсійний фонд буде одразу вкладати накопичення українців у найнадійніші інструменти держави, тобто державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, муніципальні цінні папери, акції та облігації підприємств, депозити в надійних банках, банківські метали, нерухомість, землю тощо. Передбачається, що українці не лише самі зможуть обирати фонди для накопичень, але й змінювати їх за власним бажанням. Накопичувальна пенсія буде виплачуватись паралельно з солідарною пенсією, не впливаючи на її розмір.

Виплати з накопичувальної пенсійної системи можуть бути:

довічними,

одноразовими,

на визначений термін.

Зверніть увагу! В Україні поки що не планують повністю відмовитись від солідарної пенсії. Населення отримуватиме дві пенсії одночасно: солідарну та накопичувальну. Передбачається, що таким чином вдасться забезпечити українців гідною пенсією.

Три рівні пенсійної системи в Україні: коротко

Солідарна пенсія – нині діє в Україні, коли пенсіонери отримують виплати з Пенсійного фонду, який наповнює працююче населення.

Накопичувальна система пенсійного страхування – другий рівень, який планують найближчим часом впровадити в Україні. Він полягатиме в тому, що частину внесків українці почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину – і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Добровільні внески – третій рівень пенсійної системи, який фактично вже діє в Україні, але на вкрай низькому рівні. Він передбачає, що українці самостійно відкладатимуть гроші на рахунок у недержавний пенсійний фонд. Розмір заощаджень українці теж визначатимуть самі.

Ризики впровадження другого рівня пенсійної реформи

Введення другого рівня пенсійної реформи – обов'язкові пенсійні накопичення несуть й багато ризиків, на думку радника президента з економічних питань Олега Устенка. Він вважає, що Україна просто ще не готова, зокрема, з огляду на такі фактори:

у країні досить сильне податкове навантаження й українці можуть бути просто не готові самі доплачувати у накопичувальні фонди, як і роботодавці платити більше;

й українці можуть бути просто не готові самі доплачувати у накопичувальні фонди, як і роботодавці платити більше; нерозвиненість фінансового ринку в Україні;

Тож радник вважає що Україні краще рухатися в бік третього – добровільного – рівня пенсійної системи. Коли кожен сам вирішує, коли, де і скільки йому накопичувати.

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Голова Мінсоцполітики Марина Лазебна також відмітила, що нині не найвдаліший час для впровадження другого рівня пенсійної системи з огляду на коронакризу та збройну агресію на Сході. Однак, на її думку, зараз немає іншого вибору. Це варто було робити під час економічного зростання у 2007 та 2012 роках.

У багатьох країнах світу успішно функціонує багаторівнева пенсійна система / Фото Pixabay

Накопичувальна пенсія: досвід інших країн

Криза солідарної пенсії у багатьох країнах настала у 70-х роках 20 століття, що було пов'язано з такими факторами, як збільшення тривалості життя, але разом з тим і стрімким старінням населення та демографічним спадом. Тож економіка розвинених країн зіткнулась з недостатністю фінансування пенсійної системи.

Як розв'язання проблеми, країни почали впроваджувати багаторівневу модель пенсійних накопичень. Найбільш розповсюдженою стала трирівнева модель. З огляду на те, що третій рівень – ніщо інше, як прояв власної ініціативи, то фактично у більшості країнах пенсійна система складається з двох частин: державного та накопичувального рівня.

Як працюють пенсійні накопичення у різних країнах

Однією з найбільш успішних та досконалих у світі вважається система пенсійних накопичень у США. Вона складається з трьох рівнів:

Державне забезпечення (social security ) , тобто мінімальна виплата від держави, на яку можуть розраховувати найменш захищені групи населення, або звичнішим для нас терміном – солідарна пенсія.

, тобто мінімальна виплата від держави, на яку можуть розраховувати найменш захищені групи населення, або звичнішим для нас терміном – солідарна пенсія. Приватне корпоративне фінансування яке забезпечує роботодавець, може бути державне, або приватне.

Приватне індивідуальне забезпечення (individual retirement account), тобто ті самі добровільні пенсійні внески, суму яких кожна людина може регулювати для себе сама.

Велика Британія має одну з найстаріших та найскладніших пенсійних систем світу, що існує з 1908 року. Вона передбачає два рівні:

Базовий – по досягненню пенсійного віку людина отримує виплати, розмір яких залежить безпосередньо від стажу та індексується державою відповідно до інфляції. Однак, розмір пенсії має свої обмеження. Держава гарантує 20% середньої зарплати працівника. Для чоловіків пенсійний вік настає після 65 років, для жінок – після 60 років.

Паралельно для пенсіонерів доступні способи приватних накопичень. Такі, як корпоративні пенсійні програми на підприємствах та недержавні пенсійні фонди.

У Швеції 16% від зарплати працівника відраховують до пенсійних зобов'язань, а 2,5% – йдуть безпосередньо на його приватний пенсійний рахунок. Тобто у країні дворівнева пенсійна система.

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Пенсійні накопичення у різних країнах світу

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) проаналізувала 77 країн світу, щоб порівняти відсоткове співвідношення пенсійних накопичень населення до ВВП у 2020 році. Відповідно до цього рейтингу Україна посідає останню сходинку й ділить її з Пакистаном: пенсійні накопичення українців – всього 0,1% до ВВП.

Цікавий факт. У Пакистані діє лише накопичувальна пенсійна система, тобто працююче населення сплачує внески на свій пенсійний рахунок.