Згадана новина миттєво сколихнула соцмережі та викликала хвилю обурених коментарів. За словами економістки Центру економічної стратегії Ганни Сахно, такі заяви не мотивують громадян сплачувати Єдиний соціальний внесок.

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"У нас виходить "ФОПовізація" економіки, коли багато людей, які могли би працювати за трудовими договорами, оформлені як ФОП і сплачують ЄСВ з "мінімалки". Коли роблять такі заяви, взагалі відбивають будь-яке бажання сплачувати великі податки", – наголосила Сахно.

Пенсійна реформа повинна мати 3 рівні

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що в ідеалі пенсійна реформа повинна мати 3 рівні. Наразі в Україні діють лише перший – солідарна система – і третій рівні.

"Всі, хто працюють, платять податки, які йдуть у Пенсійний фонд. Останній виплачує пенсії тим пенсіонерам, які вже є. Гроші, котрі ми зараз сплачуємо, не накопичуються, а йдуть пенсіонерам", – пояснив Фурса.

Окрім цього, отриманої з податків суми недостатньо, щоб виплатити усім пенсії. Близько половини грошей, отриманих від інших джерел доходів, докладають із держбюджету.

Ще однією причиною, чому пенсіонерам не вистачає грошей, є активне скорочення народжуваності в Україні. Щороку ця проблема все більш відчутна.

Як працює накопичувальна система

Відтак, аби забезпечити отримання у майбутньому пенсій тим, кому виповнилося більше 35 років, має працювати 2 рівень пенсійної системи. Мовиться про обов'язкову накопичувальну систему.

Коли будь-який співробітник, який працює, починає відраховувати не тільки на солідарну систему, а відраховує і собі на пенсійний рахунок, гроші накопичуються й працюють, доки працюєте ви. У кінці ви отримуєте накопичувальну частину пенсії,

– розповів Фурса.

Наразі таку систему в Україні ще не запустили. Навіть, якщо її запустити, вона йтиме паралельно із солідарною системою і працюватиме насамперед для молоді.

Водночас в уряді наполягають, що завдяки накопичувальній системі можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тисяч гривень. Навіть за умов невеликих внесків у розмірі 4% від заробітної плати. Прогнози економістів не такі оптимістичні.

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"Нас хочуть примустити здавати гроші при тому, що їх навіть вкладати немає куди. В Україні немає ринку капіталів, куди б можна було їх вкласти й бути впевненими, що підприємства будуть ефективними й не збанкрутують на момент, коли ви вийдете на пенсію", – наголосив голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Купівля акцій та облігацій

Банкіри й економісти радять аналізувати ринки можливих інвестицій. Вони зазначають, що доволі скоро стане доступним інвестування у фінансові інструменти іноземних компаній.

Уряд у 2021 році дозволив банкам бути брокерами й купувати акції та облігації іноземних компаній, які є більш стабільними,

– акцентувала Сахно.

Мовиться про облігації держпозики США або акції компаній, які навіть під час коронакризи не дуже похитнулися. У такий спосіб люди в розвинених країнах роблять пенсійні накопичення.

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