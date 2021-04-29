Незалежні члени та представники держави у наглядовій раді компанії продовжать працювати до обрання та визначення нових представників. Своє звернення щодо подій 28 квітня вони оприлюднили у ЗМІ.

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Збитки зумовлені непідвладними обставинами, – наглядова рада

Уряд повідомив, що у 2020 році "Нафтогаз" зазнав 19 мільярдів гривень збитків. Проте у наглядовій раді кажуть, такі втрати зумовлені обставинами – непідвладними компанії.

У рамках своєї компетенції ми здійснили оцінку результатів роботи цього складу правління у 2020 році та вважаємо їх дуже високими, а то й відмінними, враховуючи умови, в яких працювала команда,

– мовиться у зверненні.

Вже колишній склад наглядової ради звернув увагу на накопичену заборгованість газзбутів за газ, який компанія була зобов'язана їм постачати на умовах покладених спеціальних обов'язків. Зобов'язання не діє ще з серпня 2020 року, проте заборгованість лишилась.

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Незважаючи на це колишня голова наглядової ради Клер Споттісвуд наголосила, що попри складні умови торік, компанія досягла суттєвого додатного значення вільного грошового потоку. Також саме 2020 рік став першим, коли транспортування природного газу передали "Магістральним газопроводам України". А це було найбільшим джерелом доходів НАК.

І тому ми наголошуємо, що результати командної роботи правління в 2020 році вважалися дуже високими, а за відсутності річного збитку були б відмінними. Але збиток виник через непідвладні правлінню обставини,

– розповіли в наглядовій раді.

Зверніть увагу! Щодо звільнення Андрія Коболєва, то у наглядовій раді кажуть, що це суперечить законодавству.

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