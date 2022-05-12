Shell продав бізнес в Росії
У пресслужбі компанії зазначили, що вже підписали угоду про купівлю. Раніше в Shell зазначали, що через вихід компанії з російського ринку, вона хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами – кредити ТОВ "Шелл нефть", на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 138 мільйонів доларів.
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Придбання високоякісного бізнесу компанії Shell у Росії повністю відповідає стратегії "Лукойлу" щодо розвитку пріоритетних каналів збуту, включаючи роздрібну мережу, а також розвитку бізнесу мастильних матеріалів,
– зазначили в пресслужбі "Лукойлу".
Також в компанії додали, що в рамках цієї угоди понад 350 працівників ТОВ "Шелл нефть" збережуть свої робочі місця і їх перевлаштують в російській компанії.
Що саме продала Shell "Лукойлу"
Активи Shell у Росії включають 411 АЗС, розташованих переважно у Центральному та Північно-Західному федеральних округах РФ, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області. Угода буде завершена після отримання узгодження Федеральної антимонопольної служби.
Як Shell залишає російський ринок та відмовляється від нафти з Росії
- Shell планує повністю відмовитись від російської нафти. Вже зараз компанія повністю зупинила купівлю нафти з Росії на спотовому ринку.
- Також виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2". Shell володіє його часткою у розмірі 27,5%. Але через санкції ці активи ніхто не хоче купувати, крім Китаю, який вимагає величезної знижки. Такі "болючі" переговори про продаж частки можуть призвести до великих фінансових втрат для компанії.
- В кінці квітня Shell заявила, що більше не купуватиме нафтопродукти, які містять будь-яку, хоча б найменшу, частку російського походження. Їх більше не прийматимуть.