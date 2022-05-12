Shell продав бізнес в Росії

У пресслужбі компанії зазначили, що вже підписали угоду про купівлю. Раніше в Shell зазначали, що через вихід компанії з російського ринку, вона хоче позбутися свого заводу з виробництва мастильних матеріалів разом із боргами – кредити ТОВ "Шелл нефть", на балансі якого знаходяться АЗС і завод, сягають 138 мільйонів доларів.

Читайте також: Ціна нафти WTI опустилася нижче 100 доларів вперше за кілька тижнів: які фактори впливу

Придбання високоякісного бізнесу компанії Shell у Росії повністю відповідає стратегії "Лукойлу" щодо розвитку пріоритетних каналів збуту, включаючи роздрібну мережу, а також розвитку бізнесу мастильних матеріалів,

– зазначили в пресслужбі "Лукойлу".

Також в компанії додали, що в рамках цієї угоди понад 350 працівників ТОВ "Шелл нефть" збережуть свої робочі місця і їх перевлаштують в російській компанії.

Що саме продала Shell "Лукойлу"

Активи Shell у Росії включають 411 АЗС, розташованих переважно у Центральному та Північно-Західному федеральних округах РФ, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області. Угода буде завершена після отримання узгодження Федеральної антимонопольної служби.

Як Shell залишає російський ринок та відмовляється від нафти з Росії