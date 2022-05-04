Нафтове ембарго та удар по "Сбербанку": ЄС презентує 6 пакет санкцій проти Росії

У ЄС представляють шостий пакет санкції проти Росії. Мовиться передусім про відключення "Сбербанку" та ще 2 банків від системи SWIFT, а також є пропозиція ввести заборону на імпорт російської нафти.

Про санкції розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що незабаром відзначатимуть День Європи, майбутнє якої зараз пишеться в Україні.

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Санкції введуть проти військових керівників, причетних до воєнних злочинів

По-перше, ми складемо списки високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили воєнні злочини в Бучі. Ми знаємо, хто ви. І ви будете відповідати,

– наголосила очільниця Єврокомісії.

Наступним кроком може стати відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку – "Сбербанку", також на такі кроки підуть щодо ще 2 великих банків держави-агресорки.

Каналам-пропагандистам заборонять працювати в ЄС

Євросоюз дасть бій російській пропаганді. Трьом російським телеканалам заборонять здійснювати мовлення в ЄС. Мовиться про ті медіа, які агресивно поширюють брехню Путіна.

ЄС пропонує ембарго на російську нафту

Одним з найбільш очікуваних заходів Євросоюзу стане пропозиція на заборону імпорту російської нафти. Фон дер Ляєн наголосила, що це – поступовий процес.

Зрозуміймо: це буде нелегко, але ми просто повинні над цим працювати. Ми подбаємо про те, щоб купівлю російської нафти поступово згортали,

– додала фон дер Ляєн.

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Україна має виграти цю війну, – Єврокомісія

Глава Єврокомісії наголосила, що у ЄС хочуть, аби Україна виграла цю війну. Проте на українській території дуже багато всього потрібно відбудувати. Саме тому Брюссель працюватиме над пакетом відновлення для Києва.

Єврокомісія вже передала членам ЄС проєкт пакету санкцій

Як пише APA, Єврокомісія вже передала проєкт 6 пакету санкцій проти Росії членам ЄС для ознайомлення. Щодо ембарго на нафту, то мовиться про поступову відмову від російського чорного золота протягом 6 – 8 місяців. Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, адже ці країни дуже залежать від російської нафти.

Проте така позиція Єврокомісії може викликати суперечки всередині ЄС. Адже Чехія та Болгарія теж можуть попросити про виняткові умови.

Реакція Офісу Президента на 6 пакет санкцій

Голова ОП Андрій Єрмак підтвердив, що ЄС обговорює поступову відмову від російської нафти. Він зазначив, що в Україні розуміють, що союзникам необхідно знайти таку формулу, яка влаштує всіх союзників та ефективно вдарить по агресору.

Санкції проти Росії: останні новини

Нещодавно Австралія ввела санкції проти російських депутатів та маріонеток Кремля на Донбасі. Загалом в переліку – 110 осіб.

Найбільший імпортер Індії – компанія Tata Steel – відмовилась від імпорту російського вугілля.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Євросоюз вже влітку відмовиться від російського вугілля, а відмова від нафти відбудеться до кінця року.

Тим часом Угорщина пригрозила накласти вето на будь-яке рішення ЄС щодо нафтового ембарго.

Дивіться у відео: Шольц про те, коли з Росії можуть зняти санкції