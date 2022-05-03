Перш за все Жозеп Борель заявив, що неспровокована війна Росії в Україні впливає безпеку на глобальному рівні.

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Жозеп Боррель про нові санкції проти Росії

Глава дипломатії Євросоюзу додав, що блок працює над 6 пакетом санкцій проти держави-агресорки – Росії. Вони мають на меті:

відключити від системи SWIFT ще більше російських банків,

сформувати список з осіб, які розповсюджують дезінформацію

боротися з імпортом нафти.

Усі ці заходи передадуть Раді ЄС для схвалення. Що ще відомо про новий пакет санкцій проти Росії:

Брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі представлять послам ЄС до середи – 4 травня. Запровадити санкційні обмеження можуть до 9 травня .

. Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс раніше заявляв, що цей пакет санкцій має боляче вдарити по країні-окупантці. Він додав, що іноді бюрократія займає певний час у Брюсселі. За його словами, краще запізнитися на один день й зробити нормальний пакет санкцій.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Єврокомісія може представити шостий пакет санкцій на обговорення вже 3 травня. За даними Politico, новий пакет обмежень містить поетапне нафтове ембарго.

Світ відмовляється від російських ресурсів

Світ також відмовляється від російського газу та вугілля. У ЗМІ повідомили про плани Євросоюзу про розвиток співпраці з країнами Африки з метою налагодження постачання зрідженого природного газу. З іншої сторони найбільший імпортер Індії відмовився від російського вугілля. Йдеться про компанію Tata Steel. Цей план вони реалізують у наступному кварталі.

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