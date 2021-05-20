У "Нафтогазу" є керівник – уряд України, – Зеленський про звільнення Коболєва

Володимир Зеленський переконаний, що збитків у розмірі 11 мільярдів гривень через роботу "Нафтогазу" – не буде. Також він анонсував закриття офісів, які фінансували лобіювання установи.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на своїй щорічній зустрічі з журналістами. Її проводять 20 травня у Києві.

Актуально Журналістів на пресконференції Зеленського частуватимуть лимонадом "Гарант": фото

Зеленський про зміни у "Нафтогазі"

Зеленський підкреслив, що "Нафтогаз" повинен наповнювати бюджет згідно обіцянок і плану роботи. За його словами, компанія обіцяла збитків у розмірі 11 мільярдів гривень у 2021 році

Уряд, як головний акціонер, ухвалив рішення звільнити керівництво. Сьогодні поставлена задача і я впевнений, що збитків у 11 мільярдів – не буде,

– заявив Президент України.

Також Зеленський анонсував закриття офісів та засобів масової інформації, які фінансувались лобіювання "Нафтогазу". Він назвав це "великою проблемою".

Робота "Нафтогазу" у 2019 році

Як розповів Зеленський, прибуток "Нафтогазу" у 2019 році був завдяки його особистій домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним.

​До теми Наглядова рада "Нафтогазу" продовжить роботу, поки не оберуть нову

За словами президента, за допомогою українських юристів, зокрема Юрію Вітренку та Андрію Коболєву, у 2019 році в бюджет прийшло 3 мільярди доларів.

Це можливість і повноваження українського народу, щоб державна компанія була прибуткова,

– запевнив він.

Зеленський про лобіювання "Нафтогазу"

Зеленський наголосив, що досі виходять статті у соціальних мережах людей, які працюють за гроші "Нафтогазу". Вони підривають енергетичну безпеку України.

Зокрема мовиться про статті, у яких розповідають, що зняття санкцій США з "Північного потоку-2" зумовлене звільненням керівництва "Нафтогазу".

Ми точно знаємо, що він працює одним із лобістом "Нафтогазу",

– запевнив Зеленський.