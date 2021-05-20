У "Нафтогазу" є керівник – уряд України, – Зеленський про звільнення Коболєва

Володимир Зеленський переконаний, що збитків у розмірі 11 мільярдів гривень через роботу "Нафтогазу" – не буде. Також він анонсував закриття офісів, які фінансували лобіювання установи.
Про це президент Володимир Зеленський розповів на своїй щорічній зустрічі з журналістами. Її проводять 20 травня у Києві.
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Зеленський про зміни у "Нафтогазі"
Зеленський підкреслив, що "Нафтогаз" повинен наповнювати бюджет згідно обіцянок і плану роботи. За його словами, компанія обіцяла збитків у розмірі 11 мільярдів гривень у 2021 році
Уряд, як головний акціонер, ухвалив рішення звільнити керівництво. Сьогодні поставлена задача і я впевнений, що збитків у 11 мільярдів – не буде,
– заявив Президент України.
Також Зеленський анонсував закриття офісів та засобів масової інформації, які фінансувались лобіювання "Нафтогазу". Він назвав це "великою проблемою".
Робота "Нафтогазу" у 2019 році
Як розповів Зеленський, прибуток "Нафтогазу" у 2019 році був завдяки його особистій домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним.
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За словами президента, за допомогою українських юристів, зокрема Юрію Вітренку та Андрію Коболєву, у 2019 році в бюджет прийшло 3 мільярди доларів.
Це можливість і повноваження українського народу, щоб державна компанія була прибуткова,
– запевнив він.
Зеленський про лобіювання "Нафтогазу"
Зеленський наголосив, що досі виходять статті у соціальних мережах людей, які працюють за гроші "Нафтогазу". Вони підривають енергетичну безпеку України.
Зокрема мовиться про статті, у яких розповідають, що зняття санкцій США з "Північного потоку-2" зумовлене звільненням керівництва "Нафтогазу".
Ми точно знаємо, що він працює одним із лобістом "Нафтогазу",
– запевнив Зеленський.