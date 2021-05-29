Кадрові зміни в "Нафтогазі": з компанії пішов ще один топменеджер

29 травня 2021 , 07:36
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Джерело:

фейсбук Андрія Супруна

З "Нафтогазу" пішов ще один співробітник. У компанії закінчив працювати керівник департаменту з контрактації Андрій Супрун.

Він також був гендиректором дочірнього підприємства "Нафтогазу" – "Вуглесинтезгаз України". Про своє рішення колишній топменеджер повідомив 28 травня.

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Андрій Супрун пішов з "Нафтогазу"

Андрій Супрун працював у "Нафтогазі" майже 7 років. У своєму фейсбуці він написав, що 28 травня був останній день його роботи в компанії.

Посадовець зауважив, що йому приємно бути частиною команди "Нафтогазу" в не зовсім прості часи для країни й компанії, які ще далеко не скінчилися. За його словами, надбання компанії для України за ці роки складно переоцінити. Оцінити їх по-справжньому можна буде лише через деякий час.

Головне – за будь-яких обставин залишатися зі своїми цінностями. Перегортаємо сторінку,
– зазначив він.

Попередні кадрові зміни у "Нафтогазі": що відомо

  • Кабінет Міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Новим очільником компанії було призначено Юрія Вітренка.
  • На тлі цього у відставку подали члени Наглядової ради "Нафтогазу". Водночас уряд закликав їх продовжити працювати до завершення конкурсу на посади нових. Вони прийняли пропозицію Кабміну.
  • Втім 3 ключові співробітники покинули компанію. Це – директорка зі зв’язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами Альона Осмоловська, радниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль, радник попереднього голови правління Андрія Коболєва та його представник у США Вадим Гламаздін.
Автор: Марина Васильєва