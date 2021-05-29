Він також був гендиректором дочірнього підприємства "Нафтогазу" – "Вуглесинтезгаз України". Про своє рішення колишній топменеджер повідомив 28 травня.

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Андрій Супрун пішов з "Нафтогазу"

Андрій Супрун працював у "Нафтогазі" майже 7 років. У своєму фейсбуці він написав, що 28 травня був останній день його роботи в компанії.

Посадовець зауважив, що йому приємно бути частиною команди "Нафтогазу" в не зовсім прості часи для країни й компанії, які ще далеко не скінчилися. За його словами, надбання компанії для України за ці роки складно переоцінити. Оцінити їх по-справжньому можна буде лише через деякий час.

Головне – за будь-яких обставин залишатися зі своїми цінностями. Перегортаємо сторінку,

– зазначив він.

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