Він також був гендиректором дочірнього підприємства "Нафтогазу" – "Вуглесинтезгаз України". Про своє рішення колишній топменеджер повідомив 28 травня.
Зверніть увагу Лана Зеркаль йде з "Нафтогазу"
Андрій Супрун пішов з "Нафтогазу"
Андрій Супрун працював у "Нафтогазі" майже 7 років. У своєму фейсбуці він написав, що 28 травня був останній день його роботи в компанії.
Посадовець зауважив, що йому приємно бути частиною команди "Нафтогазу" в не зовсім прості часи для країни й компанії, які ще далеко не скінчилися. За його словами, надбання компанії для України за ці роки складно переоцінити. Оцінити їх по-справжньому можна буде лише через деякий час.
Головне – за будь-яких обставин залишатися зі своїми цінностями. Перегортаємо сторінку,
– зазначив він.
Попередні кадрові зміни у "Нафтогазі": що відомо
- Кабінет Міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Новим очільником компанії було призначено Юрія Вітренка.
- На тлі цього у відставку подали члени Наглядової ради "Нафтогазу". Водночас уряд закликав їх продовжити працювати до завершення конкурсу на посади нових. Вони прийняли пропозицію Кабміну.
- Втім 3 ключові співробітники покинули компанію. Це – директорка зі зв’язків з державними регуляторними органами та зацікавленими сторонами Альона Осмоловська, радниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль, радник попереднього голови правління Андрія Коболєва та його представник у США Вадим Гламаздін.