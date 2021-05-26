З "Нафтогазу" йдуть Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін. Вони працювали у компанії від 1 до 5 років.

До речі Лана Зеркаль йде з "Нафтогазу"

На яких посадах перебували співробітники

Осмоловська понад 5 років очолювала напрямок комунікацій. З квітня 2020 року вона стала Директором зі зв’язків з державними регуляторними органами і зацікавленими сторонами "Нафтогазу".

Гламаздін з грудня 2016 року працював радником попереднього голови правління Андрія Коболєва та представляв його у США.

Зеркаль з січня 2020 року теж була радником Коболєва. Вона представляла його у зв’язках зі стейкхолдерами.

Хто приєднався до "Нафтогазу"

Над проведенням реформ у "Нафтогазі" та пошуком нових інструментів протидії "Північному потоку-2" працюватимуть Мирон Василик та Роман Супрун.

Василик стане радником голови правління Юрія Вітренка та займатиметься питаннями розширення співробітництва компанії з міжнародними організаціями. До речі, Василик працював у Нацкомітеті Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту довкілля США. Супрун виконуватиме обов’язки керівника за напрямком взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами "Нафтогаз". Він приєднався до компанії ще у жовтні 2019 року. Працівник супроводжував у парламенті процес анбандлінгу та інші стратегічні проєкти. Зазначили, що Супрун має тривалий досвід роботи у провідних консалтингових компаніях та проєктах, які спеціалізуються на GR та лобіюванні.

Попередні кадрові зміни у "Нафтогазі": коротко