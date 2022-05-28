У "Нафтогазі" заявили про плани створити державну мережу АЗС

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко анонсував створення мережі АЗС, яка буде належати державі. Він вірить, що вона зможе бути ефективним гравцем на ринку пального.

Мережа АЗС Glusco незабаром перейде у власність "Нафтогазу". Юрій Вітренко вірить, що на ринку палива незабаром з'явиться новий гравець від держави, який зможе витримати жорстку конкуренцію.

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Створення державної мережі АЗС

За словами Вітренка, державна мережа АЗС – це історія не про монополізацію ринку, а поява гравця, до якого є всебічна довіра. Він хоче, щоб ціна пального на цій мережі була для всіх прозорою та зрозумілою.

Дипломатично кажучи, існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними,

– заявив Вітренко.

На думку голови "Нафтогазу", для того, щоб люди мали альтернативу, потрібно, щоб державна компанія зайняла від 15 до 30% загального ринку. Це має дозволити споживачам купувати пальне за кращою ціною, адже конкуренти будуть змушені орієнтуватися на цінову політику ринку.

Також він додав, що потреба з державної мережі АЗС виникла через недосконалу конкуренцію, адже при досконалій системі держава не має бути присутньою на ринку. Разом з тим державні АЗС дозволять відмовитися від ручної регуляції цін.

За словами Вітренка, проблеми з паливом як такої немає – багато світових гігантів готові закрити потреби України, адже вони відносно невеликі. Проблема полягає у логістиці пального до України. Компанії готові хоч зараз доставити паливо у великі порти – Роттердам, Антверпен чи Середземномор'я.

А нам потрібно, щоб вони дали це на кордоні України або в порти Польщі та Румунії або допомогли з логістикою з цих портів до України. Сподіваюсь, що уряд зможе вирішити проблему цього вузького місця, – пояснив голова "Нафтогазу".

Він підкреслив, що в "Нафтогазу" є достатньо фінансового ресурсу, потрібно лише ефективне логістичне рішення.

Паливо в Україні: останні новини

Президент України Володимир Зеленський у розмові з британським прем'єром Борисом Джонсоном з-поміж іншого підняв і "паливне" питання.

На Запоріжжі окупанти намагалися заробити на крадених паливних картках. Загальна сума пального на картках, виявлених у зловмисника при затриманні, складала 3,5 мільйона гривень.

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