Мережа АЗС Glusco незабаром перейде у власність "Нафтогазу". Юрій Вітренко вірить, що на ринку палива незабаром з'явиться новий гравець від держави, який зможе витримати жорстку конкуренцію.
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Створення державної мережі АЗС
За словами Вітренка, державна мережа АЗС – це історія не про монополізацію ринку, а поява гравця, до якого є всебічна довіра. Він хоче, щоб ціна пального на цій мережі була для всіх прозорою та зрозумілою.
Дипломатично кажучи, існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними,
– заявив Вітренко.
На думку голови "Нафтогазу", для того, щоб люди мали альтернативу, потрібно, щоб державна компанія зайняла від 15 до 30% загального ринку. Це має дозволити споживачам купувати пальне за кращою ціною, адже конкуренти будуть змушені орієнтуватися на цінову політику ринку.
Також він додав, що потреба з державної мережі АЗС виникла через недосконалу конкуренцію, адже при досконалій системі держава не має бути присутньою на ринку. Разом з тим державні АЗС дозволять відмовитися від ручної регуляції цін.
За словами Вітренка, проблеми з паливом як такої немає – багато світових гігантів готові закрити потреби України, адже вони відносно невеликі. Проблема полягає у логістиці пального до України. Компанії готові хоч зараз доставити паливо у великі порти – Роттердам, Антверпен чи Середземномор'я.
А нам потрібно, щоб вони дали це на кордоні України або в порти Польщі та Румунії або допомогли з логістикою з цих портів до України. Сподіваюсь, що уряд зможе вирішити проблему цього вузького місця, – пояснив голова "Нафтогазу".
Він підкреслив, що в "Нафтогазу" є достатньо фінансового ресурсу, потрібно лише ефективне логістичне рішення.
Паливо в Україні: останні новини
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