У "Нафтогазі" заперечили заяву місцевої влади стосовно "пільгового" газу

У "Нафтогазі" заявили, що НАК повністю виконує зобов’язання стосовно постачання газу "на місця" за пільговою ціною. Однак Асоціації міст України (АМУ) повідомляла, що НАК відмовляється коригувати обсяг постачання газу за такою ціною.

Меморандум між "Нафтогазом" та АМУ

Згідно з меморандумом, котрий підписав "Нафтогаз" та АМУ, НАК повинен забезпечити ціну газу у:

7,4 гривні за кубометр для потреб населення,

13,7 гривні – для бюджетних установ.

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Також у меморандумі передбачене розстрочення платежу на 45 днів для розрахунків за газ для населення.

Заява "Нафтогазу"

У "Нафтогазі" заявили, що для того, аби теплокомуненерго могли повністю розрахуватися за спожитий газ перед НАКом, місцева влада повинна виконувати свою сторону меморандуму.

Йдеться про визначення та надання компенсації різниці в тарифах з місцевого бюджету для підприємств ТКЕ та приведення тарифи на тепло та гарячу воду для бюджетних організацій до тарифу 13,7 гривні за кубометр газу. Натомість тарифи для комерційних компаній зробити ринковими.

У НАК зазначили, що обсяги газу, які "Нафтогаз" спрямовує ТКЕ та газопостачальникам за ціною 7,4 гривні за кубометр газу для покриття потреб населення відповідають обсягам власного видобутку газу компанією.

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Що цьому передувало