Про це в авторській програмі "Перехресний допит" на 24 каналі з Катериною Соляр розповіла радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. На її думку, газових криз протягом зими 2021 – 2022 років не буде.

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Україна використала завчасну політику закачування газу

"Математика наступна – Україна закачувала у підземні газосховища газ весну і все літо. Наразі у нас є приблизно 19 мільярдів кубометрів газу, які нам дають впевненість прожити цю зиму", – сказала Світлана Заліщук.

Вона пояснила, що відповідна ситуація з тарифами стала можливою завдяки завбачливості. Є 19 мільярдів кубометрів газу, які закачали – це навіть на 2 мільярди більше за показник, який уряд поставив для "Нафтогазу" аби безпечно пройти зиму.

Саме ця завчасна політика закачування газу до зросту відповідних цін дає можливість продавати газ населенню за відповідними цінами,

– сказала радниця голови "Нафтогазу".

Важливо. В Україні не збираються підвищувати тарифи під час опалювального сезону, проте ціна на блакитне паливо у Європі продовжує встановлювати нові рекорди.

Тарифи не підвищуватимуть: коротко